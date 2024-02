Marina Bulgari: a quanto ammonta il patrimonio della Regina dei gioielli?

Il 15 febbraio 2024, è morta Marina Bulgari. Figlia di Costantino Bulgari, primo erede della Maison fondata da Sotirios, era soprannominata la Regina dei gioielli. Vediamo a quanto ammonta il suo patrimonio.

Marina Bulgari: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 1930, Marina Bulgari è nata a Roma. Figlia di Costantino Bulgari e nipote di Sotirios Bulgari, fondatore della maison di gioielli famosa in tutto il mondo, si è spenta nella notte del 15 febbraio 2024, all'età di 93 anni. Ha avuto una vita ricca di soddisfazioni, soprattutto sul versante lavorativo. Questo le ha consentito di accumulare un patrimonio ingente.

Dopo aver fatto parte dell'azienda di famiglia, nel 1976 ha lanciato il suo brand di gioielli, Marina B. Due anni dopo ha aperto il suo primo show room a Ginevra, a cui sono ne seguiti altri: New York, Milano, Jedda, Riyadh e Londra. Il segno distintivo della Bulgari? Il gioco geometrico mixato al colore.

Nel 1996, Marina ha venduto il suo marchio allo sceicco Ahmed Fitaihi, proprietario di una catena di negozi di lusso in Arabia Saudita, ma ne è rimasta direttrice creativa. Nel corso della sua lunga carriera, la Regina di gioielli ha dato vita a creazioni uniche nel suo genere, come la collana Spring. La Bulgari ha lasciato le redini nel 2017, quando ha ceduto il ruolo di direttore creativo a Guy Bedarida.

Tornando a Bomba, a quanto ammonta il patrimonio di Marina? Non abbiamo cifre certe, ma vista la sua carriera e la famiglia da cui proviene possiamo immaginare che le sue ricchezze siano ingenti.

A chi andrà il patrimonio di Marina Bulgari?

Marina Bulgari è stata sposata con un neurochirurgo morto in un incidente d'auto, ma non ha mai avuto figli. Il suo patrimonio andrà in eredità al fratello Alexis Bulgari e alle nipoti Francesca Feroldi Calissoni e Laura Colnaghi Calissoni. Quest'ultima ha commentato così la scomparsa della familiare:

Mia zia era una visionaria, una donna straordinaria. Mi ha insegnato il coraggio e la determinazione. Era una designer eccezionale che ha portato tante innovazioni nel settore della gioielleria. Io non vivo a Roma, vengo dalla Brianza. Non sono nel campo dei gioielli, perché mio marito, Giuseppe Colnaghi, scomparso vent’anni fa, è stato il fondatore di una delle più importanti aziende tessili italiane. Ora diretta da me, da due dei miei tre figli, assieme a tutti i nostri manager.

Al momento, non ci sono informazioni in merito al testamento e alla sua apertura. Immaginiamo che le prime notizie salteranno fuori dopo il funerale di Marina, in programma per venerdì 16 febbraio alle ore 15:00 presso la basilica di Santa Croce in Gerusalemme di Roma.