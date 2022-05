Dalla casa di produzione Maserati arriva un nuovo bolide: si chiama MC20 Cielo. Per i fortunati che possono permettersela -e per i curiosi - ecco quanto costa nella versione super accessoriata.

Si chiama MC20 Cielo il nuovo lussuosissimo modello della Maserati, la cui data del debutto in anteprima mondiale è prevista ufficialmente per il 25 maggio 2022. Per la gioia di tutti gli appassionati di motori, ecco quindi tutto quello che sappiamo su quelle che sono le sue caratteristiche, il suo prezzo da capogiro e anche qualche interessante curiosità sulla sua casa produttrice, la storica Maserati ovviamente.

Maserati MC20 Cielo: ecco il prezzo da papaperoni

Stando a quelle che sono le prime indiscrezioni diffuse sul prodotto, già dal suo nome si possono capire diverse particolari caratteristiche che rendono questa automobile un modello davvero unico nel suo genere.

MC è infatti l'acronimo di "Maserati Corse" ovvero la collezione ispirata alle carrozzerie storiche delle Officine Alfieri. Il numero 20 sta invece per l'anno 2020 mentre "Cielo" fa sicuramente riferimento al modello di guida così detta open air.

Un forte indizio sul suo nome comunque, lo aveva già dato la stessa carrozzeria dell'automobile: un particolarissimo camouflage sui toni dell'azzurro e del bianco, i colori appunto, del cielo e delle nuvole. Il suo tetto è rigido e ripiegabile elettricamente mentre il cambio è automatico.

Ma veniamo alla parte interessante, il prezzo, che può variare ovviamente a seconda del modello e dalle varie modifiche apportate a quest'ultimo. Sappiamo però che potrebbe partire da una cifra pari a 216.318 euro andando poi appunto a salire.

Un modello tutto orgogliosamente italiano: le informazioni sul motore e curiosità sul marchio

Lo sottolineiamo anche con un certo orgoglio: la nostra bella Italia è famosa in tutto il mondo per l'eccellenza dei suoi prodotti in tantissimi settori molto diversi e non fa certamente eccezione quello automobilistico.

Va da sé che anche la Maserati MC20 Cielo è un prodotto 100% italiano a partire dal motore, un potentissimo V6 Nettuno da 630 Cavalli per 463kW, tale potenza unita ad una capacità di serbatoio di 60 L permette all'auto un'autonomia di 500 km. Cielo è stata progettata a Modena, al Maserati Innovation Lab e verrà poi prodotta nello stabilimento storico di Viale Ciro Menotti, sede in cui è nato il marchio.

A proposito di marchio inoltre, quello della Maserati è l'iconico Tridente ispirato alla fontana di Nettuno a Bologna. A disegnarlo è stato Mario Maserati, che non condivideva la passione per le auto, ma amava invece profondamente l'arte. Era infatti un pittore.

Se l'azienda è nata ufficialmente nel 1914 dalla volontà di Alfieri Maserati, che con la Isotta Fraschini sviluppava auto per gare su strada, il primo modello a sfoggiare il simbolo che renderà il brand riconoscibile in tutto il mondo è la Tipo 26, che risale invece al 1926 come riporta il nome stesso.

Maserati: un marchio da vip

Sono molti i vip italiani e stranieri che in passato hanno scelto e continuano a scegliere, una delle auto Maserati. Alcuni nomi sono anche nobili, come Ranieri di Monaco, ma tra i suoi proprietari ci sono stati anche l'immenso Marcello Mastroianni e l'intramontabile Frank Sinatra.

Tornando ai giorni nostri invece, tra i possessori di un auto del marchio troviamo anche molte personalità famose appartenenti al mondo del calcio come Gigi Buffon o Cristiano Ronaldo.