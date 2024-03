Massimiliana Landini Aleotti: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Proprietaria dell'azienda farmaceutica Menarini, Massimiliana Landini Aleotti è la donna più ricca d'Italia, Vediamo a quanto ammonta il suo patrimonio e com'è arrivata ad essere un'imprenditrice di successo.

Massimiliana Landini Aleotti: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 1942, Massimiliana Landini Aleotti è nata il 7 agosto a Lerici, in provincia della Spezia. Molto riservata, ha sempre cercato di tenersi lontano dai riflettori. Non a caso, sono pochissime le informazioni sul suo conto. Queste ultime riguardano soprattutto la sua azienda, il gruppo farmaceutico Menarini che ha ereditato insieme ai tre figli nel 2014, alla morte del marito Alberto, e il patrimonio.

Il colosso farmaceutico che fa capo a Landini Aleotti è presente in 136 paesi del mondo e vanta più di 17.600 dipendenti. Non stupisce, quindi, che Massimiliana sia la donna più ricca d'Italia, nonché una delle più abbienti del pianeta. L'imprenditrice, stando al nuovo studio sulle donne miliardarie realizzato dalla società di brokeraggio City Index in vista dell’International women's day, occupa il primo posto delle miliardarie italiane. Il Belpaese, con 19 donne, si è piazzato al quarto posto della classifica mondiale.

Con un patrimonio di 7,5 miliardi di dollari, Landini Aleotti ha conquistato il quarto posto. Il podio della classifica stilata da City Index è occupato da: Francoise Bettencourt Meyers (97,4 miliardi di dollari), Alice Walton (71,5 miliardi) e Julia Koch (61,4 miliardi). Massimiliana, in confronto, è un'indigente. Ovviamente, il tono è ironico.

Massimiliana Landini Aleotti: chiarimenti sul patrimonio

Nel 2022, il gruppo farmaceutico Menarini ha registrato un fatturato pari a 4,154 miliardi di euro. Nel 2015, la rivista Forbes aveva attribuito a Massimiliana Landini Aleotti un patrimonio di oltre 10 miliardi. Soltanto all'epoca, l'azienda ha emesso un comunicato chiarificatore:

La famiglia Aleotti precisa che il patrimonio ad essa attribuito è una valutazione effettuata da Forbes del valore puramente teorico del Gruppo Menarini.

Nel 2023, Forbes ha stimato le ricchezze dell'imprenditrice a 7,1 miliardi di dollari. Nel 2024, invece, la società di brokeraggio City Index parla di 7,5 miliardi di dollari. Al momento, è bene sottolinearlo, la Menarini non ha rettificato la notizia. Pertanto, possiamo ipotizzare che il patrimonio di Landini Aleotti sia confermato. D'altronde, parliamo di un'imprenditrice a capo di un'azienda che conta 7 centri di Ricerca e Sviluppo e 16 stabilimenti produttivi che sfornano milioni di confezioni di farmaci.