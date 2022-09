La fama di Matt Smith è al suo apice, ma quanto guadagna l'interprete di House of the Dragon? Ecco i dettagli su carriera, vita privata e patrimonio dell'attore che nello spin off de Il Trono di Spade interpreta Daemon Targaryen.

La fama dell’attore britannico Matt Smith è al suo apice: l’attore è attualmente tra i più nominati del web, soprattutto dagli amanti delle serie TV, dato che fa parte del cast principale della nuova serie House of the Dragon. Ecco tutti i dettagli su carriera, vita privata e (stratosferico) patrimonio dell’attore, che nello spin off de Il trono di spade interpreta Daemon Targaryen.

Chi è Matt Smith: biografia dell’interprete di Daemon Targaryen

Matt Smith, nato Matthew Robert Smith, nasce il 28 ottobre 1982 nel Northamptonshire, precisamente nella cittadina di Northampton.

Durante i primi anni della sua vita, mentre frequentava la Northampton School for Boys, l’interprete di Daemon Targaryen aveva immaginato per sé una carriera da calciatore. Carriera suggerita anche dalla famiglia, dato che il nonno dell’attore, a suo tempo, aveva capitanato diverse squadre giovanili.

Purtroppo, però, la carriera di Matt Smith nel mondo del calcio viene interrotta presto. A causa di un infortunio alla schiena, che gli ha causato una grave spondilolisi, la carriera sportiva dell’attore viene bruscamente troncata.

L’evento lo ha comunque portato ad avvicinarsi alla recitazione, che inizia a studiare frequentando il National Youth Theatre di Londra e l’Università inglese di East Anglia.

Prima di House of the Dragon: come Matt Smith ha raggiunto la fama mondiale

I primi ruoli come attore per Smith risalgono al 2006, anno in cui gli viene affidato il ruolo di Jim Taylor nel film per la TV, prodotto da BBC, The Ruby in the Smoke. L’anno seguente, raggiunge un discreto successo grazie alla serie Party Animals, anch’essa prodotta da BBC.

Ma il ruolo che è stato in grado di conferire a Matt Smith la fama a livello mondiale è stato quello dell’Undicesimo Dottore nella serie Doctor Who. L’attore apparirà in ben 46 episodi della serie, facendo parte del cast dal 2010 al 2014.

La successiva apparizione in The Crown nei panni del Principe Filippo non fa altro che confermare la fama dell’attore. Per il ruolo, Smith si è anche guadagnato una nomination agli Emmy Awards.

Grazie al successo ottenuto, viene confermato il suo posto nel cast principale di House of the Dragon, dove come già detto veste i panni di Daemon Targaryen.

Tra gli ultimi lavori cinematografici ricordiamo invece il film Morbius, dove l’attore veste i panni di Milo, il principale antagonista della pellicola. Nonostante il film in questione sia stato un insuccesso, l’attore si è guadagnato comunque diversi elogi per la sua interpretazione.

Vita privata

L’attore e interprete di Daemon Targaryen è abbastanza riservato e raramente concede delle indiscrezioni sulla sua vita privata alla stampa.

Tuttavia, un attore del suo calibro difficilmente può evitare di trovarsi al centro delle cronache rosa. Tra le sue relazioni passate, sono state svelate quella con l’attrice brasiliana Mayana Moura risalente al 2008 e quella con la modella Daisy Lowe del 2010. Smith è stato poi legato, dal 2014 al 2019, all’attrice Lily James, nota al pubblico per la sua partecipazione alla serie Downton Abbey.

Secondo le ultime indiscrezioni, Smith ha attualmente una relazione con Caroline Brady, donna d’affari britannica.

La presunta compagna dell’attore non era però presente al suo fianco alla premiére di House of the Dragon lo scorso agosto.

Il patrimonio di Matt Smith: a quanto ammonta

Per quanto riguarda il patrimonio di Matt Smith, possiamo inserire a pieno titolo questo interprete britannico nell’elenco degli attori attualmente più pagati.

Lo stratosferico patrimonio dell’attore, che Celebrity Net Worth ha stimato possa attestarsi intorno ai 9 milioni totali, proviene in larga parte dai ruoli più famosi ottenuti sul piccolo e sul grande schermo.

Dovrebbe trattarsi di uno dei patrimoni tra i più alti tra gli attori che recitano nella serie House of the Dragon, secondo solo a quello dell’attore Rhys Ifans.

L’interprete di Ser Otto Hightower, il Primo Cavaliere del re, vanta infatti un patrimonio ben 12,5 milioni di dollari, ottenuti anche grazie alla sua interpretazione nel prequel di Game of Thrones.

La maggior parte dei proventi di Smith derivano sicuramente dalla serie Doctor Who. Secondo varie fonti, per la sua apparizione nella serie in questione l’attore ha incassato circa 825.000 dollari.

Anche la serie The Crown ha fruttato all’attore migliaia di dollari: le stime ci dicono che Smith sia riuscito a guadagnare ben 52.000 dollari ad episodio.

Per quanto riguarda il grande schermo, nonostante il flop del film Morbius, l’attore dovrebbe essere riuscito a guadagnare 700.000 dollari per la sua acclamata performance.

Poche informazioni si hanno, invece, in merito ai compensi che l’attore ha ottenuto per la sua partecipazione a House of The Dragon. Il suo cachet dovrebbe comunque aggirarsi intorno ai 25.000 dollari per ogni episodio girato.