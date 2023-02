Maurizio Costanzo: il patrimonio del noto giornalista e conduttore italiano

È ormai ufficiale la notizia della morte del noto conduttore e giornalista italiano, Maurizio Costanzo che sconvolge i suoi fan e il pubblico televisivo che lo ha sempre seguito con ammirazione.

Come tutti ricorderanno, a partire dal suo esodio come giornalista, proseguendo con la conduzione di molti programmi televisivi, per poi ottenere importanti lavori come sceneggiatore e autore, a Maurizio Costanzo è sempre stato attribuito l’importante traguardo di aver rivoluzionato il linguaggio del piccolo schermo.

È innegabile il fatto che di lui resterà per sempre un ricordo di un professionista dalle grandi capacità e da uno spiccato senso di innovazione nel mondo della televisione, ma anche della radio, della musica e dell’editoria.

Grazie alla carriera e alle importanti collaborazioni e progetti portati avanti da Maurizio Costanzo, emergono sempre più notizie in merito al suo ingente patrimonio.

L’ingente patrimonio di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ci lascia all’età di 84 anni, lasciando un patrimonio davvero sostanzioso alla moglie Maria De Filippi e ai suoi tre figli, Camilla, Gabriele e Saverio.

Sono in tanti, infatti, a domandarsi a quanto ammonta la sua eredità e il patrimonio raggiunto durante i tanti anni di carriera del noto giornalista e conduttore.

La sua lunga carriera ha permesso di accumulare dei meritati guadagni piuttosto cospicui.

Probabilmente lo stesso Maurizio Costanzo, quando da giovane aveva deciso di intraprendere la strada della televisione, non poteva immaginare di poter ottenere un giorno un patrimonio così sostanzioso, considerato che figlio di una famiglia piuttosto semplice, con una madre casalinga e un padre impiegato al Ministero dei Trasporti.

Qualche anno fa, lo stesso conduttore ammise di percepire una pensione da giornalista, in quanto si tratta del mestiere che fa da più tempo, da oltre quarant’anni.

Inoltre, va anche detto che al suo patrimonio si aggiunge anche quello della moglie, l’amata Maria de Filippi, la quale ha un fatturato che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, soltanto se si fa riferimento alla casa di produzione “Fascino”.

L’eredità lasciata da Maurizio Costanzo nel 2023

Sicuramente definire un importo preciso dell’effettivo patrimonio lasciato da Maurizio Costanzo alla moglie, Maria dei Filippi e ai suoi tre figli, non è affatto facile.

Tuttavia, pochi sanno, che il realtà l’eredità di Maurizio Costanzo non è legata soltanto ai numerosi introiti relativi alla conduzione dei vari show televisivi diventati un appuntamento fisso per i telespettatori italiani, come ad esempio “Grand’Italia” o “Maurizio Costanzo Show”.

Infatti, va detto che il noto giornalista e conduttore televisivo possedeva anche una società di produzione, chiamata "Fortuna Audiovisivi”, fondata insieme alla collaborazione con altri volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione, e non solo.

Al contempo, tra le varie esperienze professionali intraprese da Maurizio Costanzo, soprattutto durante i primi anni della sua carriera, ci sono anche alcune esperienze come professore a contratto.

Stiamo parlando degli anni tra il l1995 e il 20019, quando Costanzo insegnò la materia di “Teoria e tecnica di linguaggio radio-visivo” presso l’Università La Sapienza di Roma, ma anche gli anni 2011 e 2012, quando il noto conduttore ha insegnato “Sociologia della comunicazione in radio e tv” presso l’Università degli studi Niccolò Cusano.

A prescindere dal patrimonio che lascia alla famiglia, sicuramente ogni italiano ricorderà con ammirazione e profonda gratitudine Maurizio Costanzo, un uomo che ha fin da subito mostrato la sua grande professionalità e le sue competenze, diventando uno dei volti più amati della televisione italiana.