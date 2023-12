Michelle Hunziker, patrimonio da urlo: è una delle persone più ricche della Svizzera

Da anni, ormai, Michelle Hunziker è uno dei personaggi di punta del mondo dello spettacolo nostrano. Non solo, è richiestissima anche in altri paesi dell'Unione Europea. Vediamo a quanto ammonta il suo patrimonio.

A quanto ammonta il patrimonio di Michelle Hunziker?

Anche se ormai Michelle Hunziker è stata adottata dall'Italia, la conduttrice resta a tutti gli effetti una cittadina svizzera. Vive in pianta stabile a Milano, ma appena può torna tra le sue montagne. Non a caso, la rivista economica elvetica Bilanz l'ha inserita nella classifica delle persone più ricche del Paese. A quanto ammonta il suo patrimonio?

Sembra che le sue ricchezze siano aumentate specialmente dopo il matrimonio con Tomaso Trussardi. Ovviamente, Michelle può contare anche sul suo lavoro, che ormai la vede perfetta in ogni ruolo: conduttrice, attrice, cantante, ballerina, imprenditrice e perfino influencer.

In ogni modo, secondo Bilanz nel 2023 la Hunziker è una delle personalità più ricche della Svizzera, con un patrimonio che si attesta tra i 167 e i 208 milioni di euro. Niente male per una donna che, oltre 20 anni fa, è partita come semplice modella.

Michelle Hunziker: il patrimonio le consente una vita senza pensieri

Considerando che il suo patrimonio è compreso tra i 167 ed i 208 milioni di euro, Michelle Hunziker può condurre una vita tranquilla, anche senza un uomo accanto. Ormai la primogenita Aurora Ramazzotti è indipendente e vive con il compagno Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare. Le altre due figlie, Sole e Celeste, sono ancora piccoline e abitano con lei. Per il loro mantenimento, però, può fare affidamento sul generoso sostengo dell'ex marito Tomaso Trussardi.

Ovviamente, la conduttrice svizzera può contare sul suo lavoro che, tralasciando la televisione, la vede impegnata come imprenditrice e testimonial di brand di diversi settori: dalla moda all'estetica, passando per gli elettrodomestici.

Oltre alla tranquillità economica, negli ultimi tempi Michelle ha ritrovato una certa serenità anche in amore. Recentemente, ha ufficializzato la relazione con l'osteopata Alessandro Carollo. Insomma, in questo periodo la Hunziker può davvero dormire sonni tranquilli: è fidanzata, le sue figlie stanno bene, è diventata nonna ed è entrata nella classifica dei 300 Paperoni della Svizzera.