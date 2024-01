Michelle Obama: il suo patrimonio è schizzato alle stelle dopo la Casa Bianca

A quanto ammonta il patrimonio di Michelle Obama? L'ex first lady vanta ricchezze da brividi, aumentate da quando non è più alla Casa Bianca.

Anche se Michelle Obama non è più la first lady d'America il suo patrimonio non è affatto diminuito. Le sue ricchezze e quelle del marito sono aumentate in modo incredibile: di quasi 30 volte rispetto al passato.

Michelle Obama: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Sono anni, ormai, che Michelle Obama non è più la first lady degli Stati Uniti d'America. La sua vita, però, non è tornata ad essere quella di un tempo. Come successo alle altre 'mogli del Presidente' che l'hanno preceduta, il semi anonimato di cui godeva un tempo è soltanto un lontano ricordo. Ha rimesso i panni della privata cittadina, sia chiaro, ma con una marcia in più, anche per quel che riguarda il patrimonio.

Rispetto ai tempi in cui risiedeva alla Casa Bianca, Michelle è cambiata anche in termini di look. Ha abbandonato i tailleur impeccabili per fare spazio ad outfit più sbarazzini, talvolta anche glamour. Che dire, poi, dei suoi capelli? Ringraziando il cielo ha detto addio alle acconciature cotonate per uno stile più naturale. Questo cambiamento, com'è facilmente intuibile, ha a che fare con la necessità di costruirsi una nuova immagine. Ovviamente, legata al business.

Non a caso, il primo passo da ex first lady è stata la pubblicazione della sua autobiografia intitolata Becoming. Con questa opera, la signora Obama ha guadagnato un Grammy Award e parecchia pubblicità. Il marito, dal canto suo, ha dedicato anima e corpo alla sua Obama Foundation, che gli consente guadagni di un certo tipo. Insieme, invece, hanno fondato la Higher Ground Productions, una casa di produzione cinematografica con cui hanno stretto un accordo da 50 milioni di dollari con Netflix. A ciò si aggiunge anche un contratto con Spotify per una serie di podcast e altre collaborazioni Instagram di coppia.

Alla luce di ciò, una domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il patrimonio di Michelle? Secondo Iltuosalario.it, l'ex first lady ha uno stipendio annuale pari a 33.197.775,00 euro.

Michelle e Barack Obama: le loro ricchezze aumentate tantissimo

Secondo Business Insider, da quando sono entrati alla Casa Bianca, Michelle e Barack Obama hanno incrementato di ben 30 volte il loro patrimonio, circa 40 milioni di dollari. Oltre ai guadagni di cui abbiamo parlato sopra, l'ex presidente degli Stati Uniti percepisce una pensione annuale di 200 mila dollari.

Durante gli anni di presidenza Barack ha incassato 400 mila dollari l'anno. Dal 2005 all'elezione, invece, avrebbe percepito circa 20 milioni di dollari. Questi soldi, oltre che dallo stipendio, verrebbero da alcuni investimenti fortunati. Per i libri, dal 2005 al 2016 avrebbe guadagnato 15,6 milioni di dollari.

Michelle, dal canto suo, non è stata a guardare. L'ex first lady avrebbe guadagnato 242,5 milioni di dollari. Ci teniamo a sottolineare che questi introiti sono tutti post Casa Bianca. Attualmente, i coniugi Obama vivono in una dimora di 760 metri quadrati, situata a Washington DC. Secondo alcune indiscrezioni, l'hanno pagata 8,1 milioni di dollari. Inoltre, possiedono anche una casa nel quartiere Hyde Park di Chicago. La proprietà, comprata nel 2005 a 1,65 milioni di dollari con un mutuo da 1,3 milioni, oggi vale 2,5 milioni.

Fortunatamente, i coniugi Obama non tengono sotto chiave le loro ricchezze. Secondo Forbes, dal 2009 al 2015, hanno donato 1,1 milioni di dollari in beneficenza.