Millie Bobby Brown è la star britannica più giovane e famosa del momento. Dall’esordio in Stranger Things al ruolo di Enola Holmes ha compiuto passi da gigante nel campo della recitazione, guadagnando cifre davvero consistenti a ogni interpretazione. Vediamo a quanto ammonta il suo patrimonio complessivo.

Il patrimonio della giovanissima Millie Bobby Brown

Impossibile non notare quanto sia cresciuta la tenera Millie Bobby Brown di Stranger Things. Nel red carpet che ha visto la presentazione della quarta stagione della serie tv più popolare di sempre, tra i protagonisti spicca fra tutti la sua immagine, completamente diversa e più matura rispetto a quella a cui eravamo abituati. Con il suo vestito black&white di raso firmato Louis Vuitton, uno scollo a cuore elegante e un maxi spacco fino al limite della coscia, ha rivoluzionato il classico outfit rosa e fiori da bambina. Cosa ancora più particolare la sua acconciatura, con frangetta bella piena e capelli lunghi e biondi fino alle spalle totalmente agli opposti della rasatura portata ai red carpet delle precedenti anteprime. A rimanere uguali sono lo spirito scherzoso e il sorriso che conquistano milioni di fan ogni giorno.

Dal suo esordio a Stranger Things al ruolo ricoperto in Enola Holmes fino alle numerose partecipazioni nel talk show di Jimmy Fallon, l’attrice si fa riconoscere e apprezzare non solo per la sua simpatia ma anche per l’innata passione per la recitazione che l’accompagna sin da quando era piccola. Nelle apparizioni in tv si rimane affascinati da come riesca a calarsi nel personaggio senza troppa fatica mantenendo sempre una concentrazione di ferro nelle scene più impegnative e la sua capacità di adattarsi a ruoli spesso contrapposti l’uno all’altro, la rendono un’attrice dal talento straordinario.

È proprio per questo motivo che i fratelli Duffer l’hanno scelta per interpretare il ruolo di Undici nell’horror fantascientifico “Stranger Things”, valendole due candidature agli Screen Actors Guild Award come miglior attrice in una serie drammatica e altre due al Premio Emmy come miglior attrice non protagonista.

Tali riconoscimenti hanno giocato in suo favore non solo in fatto di notorietà bensì sul piano dei guadagni, in continua lievitazione. Sì perché se da una parte il suo nome compare nella rivista Time fra i 30 adolescenti più influenti del mondo, dall’altra è l’unica fra questi a detenere un patrimonio davvero esagerato per la sua età.

Considerando tutti i suoi successi lavorativi, le collaborazioni con EA games e le apparizioni nelle videoclip, attualmente il suo patrimonio netto ammonta a circa 245 milioni di dollari, ovvero 50 milioni di dollari in più rispetto al 2020.

Sebbene la maggior parte dei guadagni derivi dalle opere cinematografiche a cui ha preso parte, a concorrere questa fortuna sono anche intelligenti investimenti azionari, proprietà e accordi lucrativi di collaborazioni con i cosmetici CoverGirl di cui è stata sponsor.

Inoltre, Millie Bobby Brown possiede anche diversi ristoranti a Londra, una squadra di calcio e sta affrontando or ora il mercato dei profumi per ragazzi con un prodotto di successo chiamato “Da Millie con amore” al quale segue anche una linea di moda tutta sua.

Quanto ha guadagnato con Stranger Things

Millie Bobby Brown inizia a conoscere le gioie e le fatiche della recitazione a soli 7 anni quando, dopo un trasferimento a New York decide di frequentare una scuola di teatro. È proprio in questo ambiente che avviene il primo incontro con un agente dello spettacolo di Hollywood che consiglia ai genitori di portarla a Los Angeles e farla partecipare a delle audizioni per ruoli secondari, una cosa che col senno di poi porta buoni frutti.

Nel 2013 viene scritturata per interpretare Alice nel Paese delle meraviglie in un paio di episodi di una serie tv per bambini mentre già un anno dopo viene scritturata nel cast principale di Intruders.

Da questo momento in avanti la piccola Millie compare in episodi di rilievo di NCIS- Unità anticrimine, Modern Family e Grey’s Anatomy ma è nel 2015 che diventa davvero famosa.

Scelta dai fratelli Duffer per impersonare il ruolo della superdotata Undici in Stranger Things , Millie Bobby Brown diventa l’attrice più giovane e più conosciuta nel mondo dello spettacolo e la sua prova attoriale (intensa e tutt’altro che semplice per un’attrice di appena 12 anni) inizia a ricevere numerosi elogi da parte della critica cinematografica.

È grazie a questo ruolo e all’indice sorprendente di ascolti della serie che i primi guadagni iniziano a palesarsi e a crescere sempre di più, facendole percepire quasi 30.000 dollari ad episodio, per un totale di 2,5 milioni di dollari soltanto alla fine della terza stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, il cachet dell’attrice è diventato ancor più grosso con l’inizio della quarta stagione di Stranger Things, di cui mancano ancora due episodi in arrivo su Netflix il 1°luglio 2022.

Alla pari dei colleghi Winona Ryder e David Harbour, sembrerebbe che la diciottenne britannica riesca a portare a casa ben 350 mila dollari per ogni episodio.

Quanto ha guadagnato con Enola Holmes?

Nell’immaginario collettivo Millie Bobby Brown sarà sempre la Undici di Stranger Things, anche quando avrà 50 anni e le rughe le segneranno quel volto così angelico.

Ma, per chi l’ha seguita anche dopo l’esordio nella serie tv fantascientifica, il ruolo della ragazzina superdotata non è l’unico ad averle portato fama e gloria.

Il film “Enola Holmes” diretto da Harry Bradbeer (2020) la vede ritornare sul grande schermo in un adattamento cinematografico del primo romanzo della serie Enola Holmes Muysteries.

Il personaggio da lei interpretato è l’intraprendente e coraggiosa sorella di Sherlock e Mycroft, intenta a scoprire le cause che hanno portato alla scomparsa improvvisa della madre.

Il contratto stipulato dalla casa produttrice le ha fatto guadagnare oltre 6 milioni di dollari più un bonus di altri 800 mila al raggiungimento di una determinata cifra d’incasso al botteghino, di cui però non si conosce ancora la cifra.

Poiché l’attrice ha scoperto il piacere di co-produrre alcune scene insieme al regista e ai suoi assistenti, le clausole contenute nell’accordo hanno previsto per lei anche un plus di 500 mila dollari oltre a metterle a disposizione un jet privato per ogni suo spostamento.

Un bel trattamento per un’attrice che non fa parte del mondo del cinema da molti anni ma che, a differenza di altri suoi coetanei, ha saputo rendere il suo stile di recitazione un elemento ammirato tanto quanto ricercato. E se pensavate che fosse finita qui, in realtà siamo solo all’inizio.

Per il secondo capitolo di Enola Holmes (la cui produzione è stata annunciata ufficialmente a maggio 2021) in arrivo proprio quest’anno, l’attrice avrebbe guadagnato oltre 7,2 milioni di dollari diventando una vera multimilionaria.

Il rischio che la stessa attrice si ritrovi catapultata in un mondo di adulti quando ancora dovrebbe vivere la bellezza e l’ingenuità dei diciotto anni è concreto, ma con il tempo ha imparato a gestire le sue entrate in modo responsabile mantenendo sempre una personalità di ferro e un saldo autocontrollo.

Millie Bobby Brown: quando esce il suo prossimo film

Che Millie Bobby Brown fosse un’attrice molto impegnata lo avevamo capito, ma che fosse diventata una figura importante per la produzione di contenuti su Netflix ancora ci mancava.

Eppure è proprio così: Millie ritornerà sulla piattaforma multimediale con il suo primo prodotto cinematografico intitolato “The girl I’ve been”, un thriller basato sull’omonimo romanzo dell’autrice Tess Sharpe.

L’attrice reciterà nel ruolo principale del film e ne sarà anche produttrice esecutiva, mediante il suo studio di produzione PCMA Productions.

Accompagnata dall’attore Ozark Jason Bateman narrerà la storia di una ragazzina adolescente dalle doti eccezionali che userà per tirare fuori sé stessa e i suoi amici dai guai.

Sulla data di uscita non ci sono informazioni concrete ma sembra che le riprese siano già state iniziate in questi ultimi mesi quindi, molto probabilmente vedremo il risultato finale soltanto nel 2023.

Se tutto va secondo i piani e il successo arriva com’è arrivato per le serie tv e i film ai quali Millie Bobby Brown ha partecipato, anche questa nuova avventura cinematografica le porterà un bel po’ di soldi sul conto corrente.

Dove vive

Sebbene Millie Bobby Brown abbia partecipato a numerosi spostamenti di città in città con la sua famiglia, al momento la sua residenza fissa si trova ad Atlanta, in Georgia.

Le foto pubblicate sul profilo Instagram seguito da 50,9 milioni di follower non la ritraggono spesso all’interno della sua abitazione ma tutto lascia pensare che non si tratti di una semplice casetta di campagna con quattro finestre in croce e un giardino appena sufficiente per piantare qualche fiore. Secondo alcuni scatti rubati la casa in cui vive è un vero e proprio maniero in pietra con altissime colonne greche a sorreggere le finestre ampie e luminose e un lungo sentiero a dividerlo dal cancello d'entrata. Il giardino immenso circonda tutta l’area della proprietà e una grande piscina olimpionica sbuca dalla pavimentazione esterna in marmo bianco, un elemento che proprio non può mancare nelle case di lusso di attrici di un certo livello.

Posizionata molto lontano dal caos cittadino e da sguardi indiscreti la casa è immersa in un bellissimo bosco e quando può, l’attrice non manca di uscire e fare un pò di jogging in compagnia dei suoi amati cani per riconnettersi con la natura e con la realtà al di fuori dal set.