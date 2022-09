Milly Alcock è l'attrice che interpreta Rhaenys Targaryen in House of the Dragon ed è una stella nascente del cinema. Ecco quanto guadagna, a quanto ammonta il suo patrimonio e qualche curiosità sulla sua vita privata.

Si prospetta una lunga carriera per Milly Alcock, l’attrice che sta attirando l’attenzione per essere una delle protagoniste di House of the Dragon nelle vesti di Rhaenys Targaryen, la principessa primogenita della casa Targaryen.

Anche nella celebre serie Trono di Spade, di cui House of the Dragon è prequel, abbiamo un altro esempio di giovane Targaryen di successo interpretata ormai dalla celebre Emilia Clarke. Anche Milly avrà la stessa fortuna?

In questo articolo scoprirai alcune curiosità interessanti sull’attrice che oggi è sotto i riflettori: adolescenza e vita sentimentale? Su quali social seguirla? A quanto ammonta il suo patrimonio? Quanti film ha fatto fin ora?

Chi è Milly Alcock alias Rhaenys Targaryen

Giovanissima australiana, nata l’11 aprile del 2000, del segno dell'ariete, ha oggi 22 anni. Cresciuta a Sydney, si approccia alla recitazione sul piccolo schermo già a 14 anni. Ha un’altezza di 1 metro e 65 centimetri per un peso di circa 50 kg.

È molto riservata sulla famiglia che parrebbe avere occupazione nel ramo imprenditoriale, ma non si conoscono ulteriori dettagli sui genitori, né tanto meno sui due fratelli minori. Già dall’adolescenza, però, ha coronato il sogno di molte ragazze, ovvero quello di diventare attrice.

La privacy costella la sua vita, tanté che non ci sono certezze sulla sua situazione sentimentale. Nonostante i numerosi seguaci ed ammiratori, Milly Alcock dovrebbe essere single. Lei non ha comunicato alcuna relazione, né sembra essere stata protagonista di rumors al riguardo. Sicuramente, possiamo affermare con assoluta certezza che non è sposata e non ha figli.

Dove seguire Milly Alcock sui social!

Ovviamente avremo ancora tempo di conoscere Milly Alcock sul set in quanto si prospettano ancora numerose puntate di House of the Dragon in uscita. Ma tra un’uscita e l’altra possiamo seguire l’attrice sui social.

Come già anticipato tiene molto alla sua privacy e infatti, ad oggi, è rarissimo vedere un contenuto personale di vita quotidiana sui suoi profili. Instagram è la sua principale vetrina ma è chiaramente impostato sotto il profilo professionale.

Non è possibile trovarla su Twitter o TikTok, invece per quanto riguarda Facebook sembrerebbe esserci un profilo ma è inutilizzato dal 2018.

Filmografia Milly Alcock: dove puoi vederla in altri ruoli?

La sua carriera è appena iniziata, infatti, come anticipato, ha debuttato a 14 anni e oggi, a 22 anni, possiamo dire che ha appena 8 anni di cinema alle spalle.

Fino ad ora, infatti, i suoi ruoli sono prevalentemente personaggi secondari, salvo quale titolo dei più recenti:

2014: Wonderland nei panni di una comparsa;

2017: Janet King nei panni di Cindi Jackson;

2017: Hight Life nei panni di Isabella Barret;

2018: A place to call home nei panni di Emma Carvolth;

2018: Fighting Season nei panni di Maya Nordenfelt;

2018: Pine Gap nei panni di Marissa Campbell;

2019: Les Norton nei panni di Sian Galese;

2019-2020: Reckoning nei panni di Sam Serrato;

2019-2022: Upright nei panni di Meg;

2020: The Gloaming nei panni di Jenny McGinty.

Chiaramente, il ruolo fin ora più importante è quello che ha ottenuto in House of the Dragon che, ancor prima di iniziare, ha attirato tantissima curiosità e aspettativa.

Milly Alcock alias Rhaenyra Targaryen: il suo ruolo in House of the Dragon

Interpreta una giovanissima principessa di 15 anni. Facendo due calcoli, l’attrice sarebbe ben 8 anni più vecchia rispetto al ruolo che ricopre ma non li dimostra. Milly Alcock ha spesso ricoperto ruoli in cui il personaggio era molto più fiovane di quanto lei non lo fosse all'epoca. Per esempio, è diventata famosa proprio interpretando la tredicenne Meg in Upright (2019), quando aveva 19 anni.

Milly si trova a lottare contro l'ideale creato da Hollywood per il quale le persone tra i 17 e i 18 anni devono apparire di 25, spesso interpretate da attrici di quell'età. Se sei giovane o comunque hai un aspetto giovane nei primi 20-30 anni di vita, o devi apparire più grande, oppure rischi di non essere rispettata.

Il suo ruolo in House of the Dragon è una lotta contro questo pregiudizio: da quindicenne rappresenta invece una delle figure forti della serie. Infatti, ha un ruolo chiave in quanto sarà la prima donna nominata erede al Trono di Spade. Il padre, Viserys Targaryen, quando si rende conto di essere vecchio e di non essere riuscito a procreare un erede maschio, si vede costretto a fare questa scelta a malincuore.

Per Rhaenyra, nonostante abbia cercato di convincere il padre della sua prontezza e forza, è molto amareggiata dalla scarsa convinzione nella scelta di nominarla erede al trono. Le vicende politiche e famigliari intorno alla successione hanno la giovane principessa come assoluta protagonista.

La sua tenacia si manifesta più volte con decisioni sicure e ponderate, ma anche nella sua attività preferita di cavalcare i draghi. La sua monta preferita si chiama Syrax e le permette di mostrarsi più autorevole rispetto a quello che gli altri la tendono a considerare.

Patrimonio di Milly Alcock e stipendio in House of the Dragon

Nonostante i soli 8 anni di carriera, Milly Alcock ha già racimolato un patrimonio netto stimato di oltre un milione di dollari. Ovviamente non ci sono dati precisi sul suo reddito annuo, né si sa con esattezza il numero di immobili, automobili ed eventuali attività commerciali in suo possesso.

Per raggiungere i suoi sogni, però, sembrerebbe che abbia fatto anche la lavapiatti in un ristorante per poter continuare a recitare. Oggi, sicuramente non ne ha bisogno in quanto con il ruolo di Rhaenyra Targaryen sicuramente lo stipendio è assicurato!

Non abbiamo dati certi di quanto venga pagata per il suo ruolo. Questa informazione non è stata resa pubblica né da lei, né da altri. Però possiamo stimare il suo stipendio in base a quelli medi di un’attrice.

Generalmente percepiscono tra i 43.000 e i 107.000 dollari l’anno fino addirittura 235.000 dollari. Sicuramente Milly Alcock non è ad oggi una delle professioniste più pagate del settore, anzi, è ben all’inizio della sua carriera.

Seppur House of the Dragon sia ad altissimo budget e tenendo conto che sappiamo un altro attore della serie, Matt Smith, percepisce 25.000 dollari ad episodio (valutando anche la sua maggiore esperienza e fama), potremmo stimare il guadagno dell’attrice australiana intorno ai 15.000 dollari a episodio.