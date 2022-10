Milly Carlucci (Sulmona, 1º ottobre 1954) è senza dubbio una delle più quotate e apprezzate presentatrici Rai. Salita alla ribalta tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, all’inizio del Duemila consolida la sua presenza nella fascia serale con programmi come Ballando con le stelle che registra un enorme successo di punta, tanto da essere ad oggi il più longevo varietà della Rai.

Chi è Milly Carlucci

Camilla Patrizia Carlucci, da tutti conosciuta come Milly Carlucci, nata a Sulmona, in Abbruzzo, da Luigi, generale dell’esercito italiano, e Maria Caracciolo. Dopo aver trascorso l’infanzia nel suo paese natale, Milly si trasferì con tutta la famiglia prima a Udine, quindi a Roma dove consegue la licenza liceale. È in questo periodo che la giovanissima e promettente Milly si appassiona al pattinaggio artistico a rotelle, riuscendo a ottenere notevoli risultati: con la Skating Folgore Roma riesce, infatti, a vincere il campionato italiano.

In concomitanza con la sua attività sportiva, Milly è profondamente attratta dal mondo dello spettacolo e, disattendendo le aspettative dei genitori che la vorrebbero architetto, comincia a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza che le permettono di sfoggiare tutta la sua prorompente fisicità.

Con chi è sposata la presentatrice di 'Ballando sotto le stelle'

Nel 1985 Milly Carlucci convola a nozze con l’ingegnere Angelo Donati: un rapporto solido che non conosce mai una crisi e da cui nascono i figli Angelica Krystle (1986) e Patrik (1993). Milly avrebbe voluto, come ha confessato in una recente intervista, un terzo figlio, ma il marito si è opposto fermamente per via dell’età: temeva – ha spiegato la conduttrice – di essere considerato il nonno, e non il padre dei suoi figli.

Ma qual è il segreto di un matrimonio tanto duraturo? Lo ha spiegato Milly nella stessa intervista rilasciata alla rivista Oggi:

"La scansione della giornata, i numerosi impegni, il fatto di vivere l’amore senza soffocarlo. Il giorno siamo così oberati dalle incombenze lavorative che di raro riusciamo a vederci; ma la sera Angelo e io ci ritroviamo e parliamo dei nostri figli, della giornata trascorsa, di progetti futuri, magari davanti a un film… mi chiedevi se c’è un segreto? No, in effetti non c’è, forse bisogna solo ascoltarsi, essere complici".

Quanto guadagna l'ex pattinatrice Milly Carlucci

Negli ultimi tempi si è discusso molto su Ballando sotto le stelle, svelato il cachet dei concorrenti, sull'identità di Alex Di Giorgio e di tutti i protagonisti del programma. Ma quanto guadagna la sessantottenne? Difficile stabilire con esattezza quanto guadagni Milly Carlucci, ma stando alle indiscrezioni che trapelano in rete dovrebbe accaparrarsi circa 400.000 euro a stagione; una cifra considerevole a cui vanno sommati gli introiti e il patrimonio del marito Angelo, fondatore di una nota impresa edilizia e di due società immobiliari che operano negli Stati Uniti e in Inghilterra. Il patrimonio di Milly Carlucci è senza dubbio ingente: non a caso la rivista People with money ha stimato che il fatturato annuo della presentatrice si aggira intorno agli 80 milioni di dollari.