Quanto vale un mobile antico? Se possiede questi dettagli può fruttarti migliaia di euro

Se ti domandi quanto vale un mobile antico, magari perché ne possiedi uno e vuoi rivenderlo, sei nel posto giusto. I mobili antichi non sono solo pezzi d'arredamento; sono tesori intrisi di storia, cultura e artigianato. Per tale ragione sono molto ricercati dagli appassionati e dai collezionisti.

Ma quanto valgono davvero? E come si determina il valore di un mobile antico? Questa è una domanda complessa, influenzata da una serie di fattori, tra cui l'antichità, il materiale, lo stile e le condizioni generali. Anche la provenienza e la storia del pezzo possono influenzare significativamente il suo valore sul mercato.

In questo articolo cercheremo di fare chiarezza, scoprendo quanto vale un mobile antico, come comprenderne l’effettivo valore, dove rivenderlo.

Come capire se un mobile antico ha valore?

Il valore di un mobile antico dipende da moltissimi fattori. In generale, il loro prezzo può andare da poche centinaia euro, fino a superare le migliaia di euro. Basti pensare che, nel momento in cui si scrive, su eBay è attualmente all’asta un tavolo da trucco ottocentesco con una base di partenza pari a 19.600 euro.

Dunque, un mobile d’epoca originale può fruttare molti soldi. Ma come comprendere se il mobile in nostro possesso ha realmente valore?

Per capire quanto vale un mobile antico, il primo step è analizzarne le caratteristiche. Un mobile datato non è necessariamente di valore.

Prima di decidere di rivenderlo, quindi, è innanzitutto necessario assicurarsi che il mobile in nostro possesso abbia realmente valore. Si tratta di un’operazione che, per i meno esperti, potrebbe sembrare difficoltosa: in questi casi, rivolgersi ad un esperto è un’opzione decisamente da valutare.

In ogni caso, per capire se un mobile antico ha valore, i dettagli da analizzare sono i seguenti:

• tipo di materiale

• presenza di imperfezioni

• spessore.

Generalmente, i pezzi di mobilia più antichi sono in noce o in rovere, anche se ovviamente materiali diversi non sono esclusi. Attenzione, poi, al fatto che spesso, soprattutto nell’Ottocento, si era soliti tinteggiare il legno di medio o scarso per imitare le caratteristiche di un legno pregiato. Risalire al tipo di materiale richiede quindi un’analisi accurata.

Un mobile di valore, se realmente antico, presenterà sicuramente delle imperfezioni. Questo perché, un tempo, i prodotti venivano realizzati interamente a mano.

Lo spessore, inoltre, se varia da 2 a 5 millimetri, o meglio ancora se li supera, indica di solito un mobile ottocentesco. Si tratta quindi di un pezzo decisamente di valore.

Come capire il valore di un mobile antico?

Altri aspetti da considerare per capire quanto vale un mobile antico riguardano la data della sua produzione, la provenienza e, soprattutto, lo stato di conservazione.

Per quanto concerne la data, è bene ricordare che spesso alcune produzioni recenti riprendono stili antichi: questi prodotti vengono chiamati proprio “mobili in stile”. È quindi importante accertarsi, prima di venderlo, che il mobile in questione sia realmente d’epoca.

Come vale per tutti gli oggetti antichi, come anche per le macchine da cucire Singer o per i 45 giri in vinile, un ottimo stato di conservazione permette di ricavare un importo maggiore dalle vendite.

Dove posso vendere un mobile antico?

Una volta compreso quanto vale il mobile antico di proprio possesso, lo step successivo è la vendita.

Le opzioni per i possessori sono diverse: ci si può innanzitutto affidare ai negozi d’antiquariato, o ai mercatini dell’usato che si occupano di mobili d’epoca.

Molto diffuse, ad oggi, anche le aste online, perfette per raggiungere tantissimi collezionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Quanti anni deve avere un mobile per essere considerato antico?

Attenzione, poi, al fatto che c’è enorme differenza tra un mobile vecchio e un mobile antico.

Per capire quanto vale un mobile antico, insomma, bisogna accertarsi del fatto che questo sia realmente d’epoca.

In generale, un mobile può considerarsi antico se ha alle sue spalle almeno cento anni.