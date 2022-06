Il reality televisivo sta giungendo al termine e migliaia di spettatori aspettano di sapere chi sarà il vincitore. A quanto ammonta il premio finale? Una cifra non male per i nostri naufraghi!

L'Isola dei Famosi è arrivata alla sua 16esima edizione, la settima trasmessa da Mediaset nella prima serata di Canale 5. Nel corso della puntata del 13 giugno 2022 è già stato scelto il primo finalista tra i "naufraghi" del cast di quest'anno, ovvero Nicolas Vaporidis, attore che ha trovato la fama nel film Notte prima degli esami, del 2006.

Ci siamo quindi chiesti quanto possa valere il montepremi destinato al vincitore di questo celebrity survivor e a quanto ammonti invece il cachet percepito dai concorrenti e dagli opinionisti per ogni puntata del reality. Ecco tutte le risposte che state cercando in questo articolo!

Isola dei Famosi, quanto si vince con il montepremi

Il dato ufficiale è che al vincitore dell'Isola dei Famosi è destinato un montepremi di 100mila euro di cui, una parte (anche se non si sa quanto e non si sa se é a discrezione degli organizzatori del reality o del vincitore) va invece in beneficenza.

Ovviamente poi, per il vincitore e per chi, più in generale, riesce a farsi notare all'interno dello show, di conseguenza arriva anche tantissima visibilità che gli permetterà di fare serate, ospitate in tv, programmi, film e campagne pubblicitarie, che faranno guadagnare ovviamente ulteriori introiti e ulteriore fama, che per la carriera di un personaggio pubblico, di qualsiasi settore questo sia, è fondamentale.

Il cachet percepito dai concorrenti

A differenza del montepremi, che è reso noto, per quanto riguarda il cachet percepito dal resto dei concorrenti non ci sono invece notizie certe, ma secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di una cifra pari a 5mila euro per ogni settimana di permanenza nel reality.

Per l'edizione 2022 però, ci sarebbero alcuni concorrenti che per la loro risonanza a livello internazionale percepirebbero esattamente il doppio, quindi 10mila euro sempre per ogni settimana sull'isola honduregna. Questi concorrenti sarebbero Ilona Staller, Lory Del Santo e Marco Melandri, tutti e tre già fuori dal reality prima della sua conclusione.

Anche in questo caso comunque, vale il discorso della visibilità di cui abbiamo parlato poco sopra. A molti concorrenti infatti, non interessa arrivare per forza fino alla fine del reality, quanto invece usarlo come vetrina per la propria immagine e nel frattempo aggiungere qualcosa al proprio patrimonio.

Conduttrice e opinionisti: a quanto ammonta il loro cachet a puntata

Per la seconda edizione consecutiva, al timone dell'Isola dei Famosi troviamo una sempre più pungente Ilary Blasi. Su quanto percepisca la conduttrice e moglie di Francesco Totti non ci sono fonti ufficiali, si vocifera però che si tratti di un numero a più zeri davvero stratosferico. Si parla infatti di una cifra attorno ai 50mila euro, ma per ogni puntata.

Anche Nicola Savino e Vladimir Luxuria, i due opinionisti per questa edizione, come i tre concorrenti "un po' più vip" degli altri percepirebbero un compenso di 10mila euro a puntata, mentre Alvin, alla terza esperienza come inviato in Honduras, percepirebbe ben 30mila euro a puntata.