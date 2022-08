Nicolas Vaporidis ritorna a Londra tra i tavoli del suo ristorante specializzato in cucina romana. Ecco quanto costa una cena nel suo locale.

Dopo la fortunata esperienza all'Isola dei Famosi 2022 Nicolas Vaporidis torna a Londra, dove vive e lavora ormai da tanti anni e dove ha trovato anche l'amore con la sua "Ali", di cui l'ex attore conosciuto per essere molto riservato ha parlato per la prima volta durante il programma.

Forse infatti non tutti sanno che nella terra della Regina Elisabetta Vaporidis gestisce un ristorante in cui attraverso le prelibatezze proposte racconta agli avventori parte delle sue origini. Se infatti ha discendenze greche da parte del padre, è "romano de Roma" da parte della madre.

Ecco allora quanto costa una cena nel suo ristorante specializzato in cucina romana, come si chiama e tutte le informazioni su come raggiungerlo.

Nicolas Vaporidis porta un po' di Roma a Londra con il suo ristorante, ecco quanto costa

Taverna Trastevere London è questo il nome del ristorante dell'ex "naufrago" e il nome, come si può intuire, dice già tutto sulla sua cucina. Si tratta infatti di una trattoria e pizzeria romana.

Nulla di estremamente lussuoso, ma solo il piacere di far danzare le papille gustative degli ospiti con ingredienti di qualità e i sapori tipici della tradizione culinaria capitolina. Su Facebook infatti la fascia di prezzo è indicata come media e si parla di cifre tra i 30 e i 70 euro a persona.

Sempre sul social di Zuckerberg la pagina ufficiale del ristorante ha accolto il vincitore della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi con grande orgoglio. Insieme a Vaporidis infatti a tenere le redini del locale c'è l'amico Alessandro che a quanto pare ne gestisce anche i profili on line.

Già, perché già verso la fine di giugno Nicolas Vaporidis sarebbe tornato a girare tra i tavoli nel ruolo del cameriere servendo quindi di persona i propri clienti e illustrando loro il menù.

Il menù del ristorante, cosa offre

Carne, pesce, primi piatti, pizze e dolci innaffiati con vini di ottima qualità. La Taverna Trastevere London, come dicevamo punta tutto sulla tipica cucina romana e dintorni. Sul web infatti si trovano le foto dei piatti più gettonati del suo menù e sembrano davvero molto invitanti!

Non mancano prelibatezze come pasta alla gricia e carciofi alla giudia, carbonara, amatriciana e ovviamente i gustosissimi supplì. La pizza invece è quella romana, più ampia di quella napoletana e con il cornicione basso.

Insomma, tutti piatti perfetti per una cena all'italiana ma a questo punto vi starete sicuramente chiedendo dove si trova il ristorante. Ecco allora come raggiungerlo.

Dove si trova

Diciamolo, dopo una giornata in giro tra le meraviglie londinesi non c'è niente di più bello che rilassarsi con un'ottima cena. Se però avete voglia di provare un'ottima cucina italiana all'estero dovrete spostarvi un po'.

Il Taverna Trastevere London si trova fuori dal centro più conosciuto di Londra e più nello specifico sulla 112 street John's Hill nel borgo di Wandsworth situato a sud-ovest della città e che comunque merita una visita. La fermata della stazione più vicina è la Clapham Junction.