LUSSO Profumi, PUBBLICATO: 3 ore fa Off-White Paperwork: tutto sulla prima linea beauty Tempo stimato di lettura: 4 minuti di Arianna Giago

Paperwork è la prima linea interamente dedicata al beauty di Off-White, il brand di lusso italiano del compianto stilista Virgil Abloh. I primi prodotti di questa nuova linea ad essere già disponibili sono i profumi, quattro fragranze che vogliono essere un inno alla creatività e all'inclusività.

Prima di lasciare per sempre e prematuramente questo mondo a causa del cancro nel novembre del 2021, Virgil Abloh ha fatto un ultimo regalo agli appassionati di moda e del suo brand di abbigliamento e accessori di lusso, ovvero l'italianissimo Off-White. Sua infatti sarebbe l'idea di Paperwork, il primo progetto del marchio che sarà interamente dedicato alla bellezza. Ecco di cosa si tratta più nel dettaglio. Off-White: Papework è la prima linea del brand dedicata al beauty Non solo abbigliamento e accessori. L'idea di "bellezza" per Virgil Abloh, ha sempre avuto un concetto più ampio, senza confini e soprattutto all'insegna dell'inclusività. Abloh infatti ha sempre l'ha sempre considerata come come una tela bianca su cui, a prescindere dal genere a cui ci si sente di appartenere, si è liberi di esprimersi. Da qui quindi la scelta del nome Paperwork. Il debutto di questa nuova linea all'interno del brand quindi, non soprende chi conosceva la mente creativa dello stilista. Paperwork soddisfa i tre sensi che più accendono la creatività a lui tanto cara: olfatto, vista e tatto e comprende quattro fragranze, sei matite pigmentate per viso e corpo e sei smalti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Off-White™ (@off____white)







I profumi: cosa sappiamo sui "Solution" I primi prodotti della collezione Paperwork ad essere stati lanciati da Off-White sono i quattro profumi, già disponibili sul sito ufficiale del brand al costo di 165 euro l'uno. Quattro fragranze diverse che Virgil Abloh ha chiamato Solution, nate grazie alle collaborazioni dello stilista e designer con i profumieri più famosi come Alexis Dadier, Sidonie Lancesseur e Jérome Epinette. Una mezione speciale la merita assolutamente il packaging pensato per questi profumi, che non poteva che essere un piccolo pezzo d'arte, tutto italiano, per cui i collezionisti impazziranno senza dubbio. Le boccette sono realizzate con il vetro industriale della vetreria specializzata di Bormioli mentre i tappi rimandano ai rubinetti delle vasche degli impianti che si trovano tipicamente nell'ambito della profumazione industriale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Off-White™ (@off____white)







Una prima descrizione delle fragranze Ma veniamo ad una prima descrizione delle fragranze. Ognuna di queste infatti ha una personalità e un carattere ben preciso, ma sono state pensate anche per essere stratificate. In questo modo viene portata al massimo l'idea di personalizzazione di un prodotto, proprio lo scopo dello stesso Virgil Abloh con le sue idee di creatività e inclusività appunto. C'è per esempio Solution No.1, creata sotto la guida dell'esperto di profumi Alexis Dadier, una fragranza fresca e sensuale, caratterizzata da note legnose, sabbia e patchouli. Solution No.2 è stata invece creata con le indicazioni di Jérome Epinette. Si tratta di un profumo energico caratterizzato da sentori di mandarino, fiori d'arancio e vetiver. Solution No.3 poi è nato dall'esperienza di Sidonie Lancesseur che ha creato una fragranza tra il classico e il moderno con note di pepe rosa, rosa damascena e ambretta liquida. Jérome Epinette ha collaborato anche per la realizzazione di Solution No.4, una fragranza composta dai sentori di eucalipto, lavanda e cuoio nero, per un mix perfetto tra natura e stile urban.

