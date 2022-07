Dal 1965 con il suo primo album di debutto a Tipitipitì e Finché la barca va negli anni '70, fino ad arrivare al 2021 con il suo ultimo album contenente i brani più recenti come Quando ti sei innamorato, portata al Festival di Sanremo 2021, Orietta Berti ha sempre saputo trovare la chiave giusta per arrivare al suo pubblico e alle nuove generazioni.

Ha dimostrato di poter impiegare le proprie incredibili capacità canore in ogni genere musicale, dalla classica musica leggera a quella house. Come si può notare nel singolo Luna Piena, nato dalla collaborazione con Hell Raton.

Ma quanti soldi riesce a guadagnare, Orietta Berti, grazie ai suoi successi? Scopriamo a quanto ammonterebbe il suo patrimonio sbirciando tra cachet, vendite e proprietà della cantante.

Orietta Berti, il patrimonio della cantante

Classe 1943 Orietta Berti è davvero inarrestabile e a dirlo sono i numeri! L'Usignolo di Cavirago dai suoi esordi ad oggi con più di 50 anni di carriera alle spalle ha infatti venduto qualcosa come 15milioni di copie e oltre, collezionando dischi d'oro, d'argento e di platino. Numeri, appunto, che le hanno permesso di accumulare un patrimonio niente male a cui si aggiungono i vari cachet e gli accordi presi con le varie emittenti televisive.

Per capire di quali cifre stiamo parlando dobbiamo però fare un salto indietro nel tempo, quando ancora si parlava di Lire e non di Euro. Si vocifera infatti che nel 1997 la cantante avesse stipulato un accordo con la RAI, per stabilire una serie di presenze che le avrebbero fruttato una somma di 247milioni del vecchio conio.

Nonostante i tanti zeri, come dichiarato dalla stessa cantante, all'inizio della sua carriera non le erano stati versati molti contributi motivo per cui oggi a dispetto della sua esperienza sui palchi di tutta Italia e non solo, non percepisce una pensione stellare. Quanti soldi prende allora Orietta? 900 euro mensili, secondo le sue stesse parole.

Ma è comunque riuscita a mettersi qualcosa da parte grazie alla sua passione per il canto, che non sembra voler affievolire e alle sue partecipazioni televisive come quella a The Voice Senior nel 2021. In qualità di giudice avrebbe percepito 10mila euro a puntata.

Orietta Berti inoltre insieme a Sonia Bruganelli sarà opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Non abbiamo informazioni sul cachet che percepirà la cantante, ma siamo sicuri che sarà adeguato alla sua fama.

L'esperienza a Sanremo, le partecipazioni e i guadagni

Come molti dei cantanti che fanno parte della vecchia generazione della musica leggera italiana, Orietta Berti al Festival di Sanremo è ormai di casa. Ha partecipato alla kermesse musicale ben 12 volte, la prima nel 1966 e l'ultima in ordine di tempo, nel 2021.

La partecipazione che più di tutte ha segnato la cantante però è stata quella del 1967, lo stesso anno del "suicidio come atto di protesta contro il pubblico" di Luigi Tenco, che nel biglietto lasciato prima di togliersi la vita si mostrava indignato per l'arrivo in finale di Io, tu e le rose, brano appunto cantato da Orietta Berti che era stato preferito a Ciao Amore Ciao del cantautore di Cassine e Dalida.

Che i cantati prendano un lauto rimborso spese dalla loro partecipazione a Sanremo è cosa risaputa. Orietta Berti, così come tutti i cantanti in gara ne ha percepito uno da 50mila euro nel 2021, quando è salita sul palco dell'Ariston come concorrente portando Quando ti sei innamorato e ne avrebbe percepiti altrettanti nel 2022, quando ha partecipato al Festival come ospite fissa insieme a Rovazzi.

L'incontro con Fedez e Achille Lauro, quanto ha guadagnato con "Mille"

Proprio durante la sua partecipazione a Sanremo 2021, quando ha incantato giovanissimi e non con il suo talento e il suo estro, Orietta Berti ha trovato una forte intesa musicale con Achille Lauro e Fedez accettando di collaborare con loro per la realizzazione del brano estivo Mille, contenuto nell'album Disumano del rapper ed imprenditore milanese.

La canzone è schizzata subito in prima posizione nella classifica dei singoli e il video pubblicato su YouTube ha totalizzato 104milioni di visualizzazioni ad un anno dal suo debutto.

Non è dato sapere quanto sia il guadagno preciso derivato dal brano per la cantante, possiamo però dire con certezza che le è servito come veicolo per essere apprezzata, come merita, anche dalle nuove generazioni.

La lussuosa casa emiliana

Insieme al suo amatissimo Osvaldo, con cui è sposata dal 1967 e con cui ha avuto due figli, Omar e Otis, Orietta vive in una lussuosa villa poco distante da Reggio Emilia, precisamente a Montecchio.

La villa di Orietta, circondata da un grande giardino molto curato, al suo interno è impreziosita da complementi d'arredo e oggetti d'antiquariato, passione che condivide con il marito, dai mobili in stile Luigi XVI fino ad arrivare alle particolari collezioni della cantante, tra cui una collezione di acquasantiere, una bambole di porcellana e una di...Puffi! Composta da ben 400 pezzi e alcuni valgono anche a peso d'oro.