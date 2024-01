Oro usato: dove venderlo e a cosa prestare attenzione per non essere ingannati

Avete dell'oro usato di cui vi volete liberare: vediamo dove venderlo e a cosa fare attenzione per non essere ingannati nel prezzo.

Possedere un po' d'oro equivale ad avere un gruzzoletto di soldi in banca. C'è una differenza sostanziale, però, che non possiamo nascondere: il valore non è fisso. Partendo da ciò, vediamo dove venderlo e a cosa bisogna fare attenzione per non essere ingannati.

Oro usato, dove venderlo? Ecco tutte le alternative

Ci sono tanti motivi per cui una persona può decidere di vendere l'oro usato che possiede. Da un'improvvisa difficoltà economica all'usura del gioiello, passando per un regalo poco gradito: le cause, volendo, possono essere infinite. A prescindere da ciò, avere qualche oggetto prezioso equivale a possedere un piccolo capitale. Ovviamente, dipende dalla quantità. Non solo, il valore è dato anche dal momento storico che si sta vivendo e, di conseguenza, dalle quotazioni che l'oro ha in quel momento.

Come saprete, infatti, il prezzo dell'oro può cambiare di giorno in giorno, alternando periodi di maggiore valore ad altri che non converrebbe mai darlo via. In ogni modo, vediamo come venderlo. Le alternative sono due: i negozi di compro oro, ormai diffusi in tutto il mondo, o direttamente nelle gioiellerie o dagli orafi. A prescindere dalla scelta, la situazione che vi troverete a vivere sarà sempre la stessa: il personale valuta il gioiello per stabilire se è oro o meno, lo pesa e stabilisce il prezzo in base al valore che l'oro ha in quel dato momento.

Se la vendita giunge a conclusione, il personale del compro oro vi chiederà un documento di identità e vi rilascerà regolare ricevuta. La situazione potrebbe essere diversa nelle gioiellerie o nelle oreficerie, dove vi potrebbe essere proposto uno scambio con un gioiello di uguale valore, oppure un buono acquisto.

Oro usato: a cosa prestare attenzione prima di venderlo?

Dopo aver visto dove venderlo, vediamo a cosa bisogna prestare attenzione per non essere ingannati. L'oro, che sia usato o meno, ha un valore, sempre e comunque. Anche perché, nella maggior parte dei casi, l'oro viene fuso per recuperare quello puro e dargli nuova forma. E' bene sottolineare che per oro puro si intende l'oro a 24 carati, equivalente a 999 grammi di oro ogni 1000 grammi di leghe. Ricordate, quindi, di controllare sempre la quotazione giornaliera.

Ricordate che l'oro usato, nel momento in cui viene rigenerato, viene definito scrap e rappresenta una scelta conveniente perché costa circa la metà rispetto a quello nuovo. Pertanto, nei negozi di compro oro potreste trovare gioielli 'riformulati' ad un prezzo nettamente inferiore. Come se non bastasse, si tratta di una scelta sostenibile perché si dimezzano gli agenti inquinanti che entrano in gioco quando si estrae e si lavora l'oro puro.

Oltre a venderlo, quindi, potreste prendere in considerazione anche l'idea di ottenere un gioiello nuovo. Se, ad esempio, avete una catenina rotta e un orecchino spaiato potete chiedere all'orafo di trasformarlo in ciò che desiderate. Ovviamente, in casi come questi dovete mettere in conto la manodopera che dovrete corrispondere all'artigiano.