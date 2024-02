Orologi di lusso, quelli svizzeri sono di qualità eccellente: ecco i 7 migliori marchi

Se amate gli orologi vecchio stile e non i nuovi smartwatch certamente almeno una volta nella vita avrete sognato di regalarvi un bel orologio svizzero.

Si sa gli orologi svizzeri sono da sempre tra i migliori del mondo. A dirlo la storia degli orologiai svizzeri che hanno radici molto lontane ed antiche.

Non è infatti un caso che questi pezzi, soprattutto quelli di lusso siano imitati ma anche tra i più richiesti a livello mondiale.

Gli orologi svizzeri di lusso, certamente non sono per tutti, perché il loro prezzo non è indifferente e proprio per questo molti cercano delle copie.

Ma si sa i falsi non hanno di certo lo stesso standard qualitativo della tecnologia originale.

Scopriamo insieme quali sono i 7 orologi svizzeri di lusso considerati tra i migliori.

Orologi di lusso, ecco i 7 migliori marchi svizzeri

La Svizzera è certamente tra i produttori di orologi di lusso più importanti a livello mondiale.

Anche se nel secolo scorso c’è stata qualche battuta di arresto per l’avvento dei modelli di massa a costi certamente più contenuti, il paese ha retto bene il confronto continuando a competere con i suoi brand di qualità.

La Svizzera ha dovuto fare i conti, soprattutto con competitors Americani che hanno iniziato ad introdurre sul mercato modelli molto più competitivi soprattutto da un punto di vista dei prezzi.

Il paese da sempre cercato di offrire prodotti di un certo spessore sottolineando sempre l’importanza al design e alla bellezza.

Negli ultimi decenni, sempre di più sono stati i modelli in acciaio e al titanio lasciando un po in secondo piano quelli in oro.

Ma è con la produzione del marchio Swatch che la Svizzera è riuscita a sbaragliare i competitors differenziando l’offerta e ritornando di nuovo competitiva.

Oggi gli orologi svizzeri hanno ripreso il primato mondiale, aggiungendo ai marchi di alto livello come Tissot, Cartier e Rolex anche marchi certamente più commerciali.

Ma quali sono gli orologi svizzeri di lusso più ricercati?

1. Rolex

Al primo posto degli orologi svizzeri di lusso troviamo il marchio Rolex: un brand nato di recente, nel 1905 ma che si è subito imposto come quello tra i più importanti.

Un marchio molto amato in Italia e non solo perché vanta più di 4000 orologiai e tantissimi rivenditori. Tanti i modelli sfornati negli ultimi anni tra cui i più amati il Daytona, l’Explorer, il GMT-Master, l’Oyster Perpetual, il Sea-Dweller e il Submariner.

2. Longines

Al secondo posto degli orologi svizzeri più amati abbiamo il marchio Longines: si tratta di un prodotto realizzato da un’azienda tra le più longeve della Svizzera per il comparto orologi.

Nata nel 1832 oggi fa parte del gruppo Swatch, vanta una lunga tradizione soprattutto su comparto dei cronometristi.

3. Jaeger-LeCoultre

Altro marchio svizzero che vanta una tradizione secolare è quella del noto Jaeger-LeCoultre. Questa ha centinaia di brevetti e oltre 1200 varianti di orologi.

4. Omega

E come dimenticare tra gli orologi svizzeri di lusso l’azienda Omega? Nata nel 1848 e da sempre un’eccellenza nel settore degli orologi.

Basti pensare che è cronometrista ufficiale delle Olimpiadi e ha equipaggiato tutte le missioni della Nasa con lo Speedmaster.

5. Tissot

Anche Tissot fa parte del gruppo Swatch ed è sempre tra gli Sponsor delle più grandi manifestazioni sportive , ciclismo, sci, motociclismo, scherma e tennis .

6. Chopard

Altro marchio di lusso tra gli orologi svizzeri, è quello di Chopard. La quale si è distinta per la produzione di orologi di fascia alta di grande valore ed impreziositi da materiali preziosi. Il marchio inoltre è sponsor di importanti manifestazioni come il Festival del cinema di Cannes e con lo stilista Valentino.

7. Iwc

Tra i marchi di orologi di lusso per eccellenza spicca anche oil marchio Iwc nato nel 1868.

Questo ha messo come base della sua produzione l’unione tra la tecnologia produttiva americana e l’abilità degli orologiai svizzeri. Ma ha puntato non solo sulla qualità ma anche sulla quantità grazie alla produzione di modelli in serie.