Karim Benzema è il vincitore dell'edizione del pallone d'oro 2022 e, al di là delle doti sportive, non è passato inosservato il suo look. Molti pensavano che il vero protagonista dell'outfit del calciatore francese fosse il vestito, ma in realtà era il suo lussuoso orologio dal costo che non ti aspetti.

L'orologio di Benzema alla cerimonia di premiazione del pallone d'oro 2022 è un Richard Mille RM65-01

L'attaccante del Real Madrid alla cerimonia di premiazione del pallone d'oro 2022 si è presentato con un completo Fendi che era un omaggio al rapper defunto Tupac. Il vestito era una replica di quello indossato dal cantante statunitense agli American Music Awards del 1996. Concentriamoci però su un altro dettaglio di Karim Benzema, un dettaglio che non può passare inosservato: il suo orologio. Un appassionato di orologi l'avrebbe riconosciuto a chilometri di distanza, ma chi magari ha iniziato da poco ad essere cultore di questi accessori avrà bisogno di una dritta. Il calciatore indossava un lussuoso ed esclusivo Richard Mille RM 65-01 che ha la fama di essere l'esemplare più sofisticato e complicato del marchio.

Il costo del lussuoso accessorio dell'attaccante francese

Come si legge sul sito Richard Mille:

"L'RM 65-01 è la nostra interpretazione di un cronografo altamente complesso ispirato agli sport motoristici. Incarna appieno il nostro approccio tecnico grazie alla combinazione di numerose funzioni aggiuntive, un'architettura molto specifica e un'estetica di altissimo livello".

L'orologio è inoltre dotato di un bilanciere ad alta frequenza in grado di cronometrare fino a 1/10 di secondo, rendendolo l'orologio sportivo tecnologicamente più avanzato sul mercato. È inoltre dotato del calibro a carica automatica più specifico del mercato, l'RMAC4. Inoltre, presenta un selettore di funzioni collegato a ingranaggi e a un meccanismo di carica, mentre l'ora e la data sono evidenziate in tre colori sul quadrante. Tutto questo, naturalmente, è reso possibile da materiali di altissima qualità e da interni rivestiti in titanio Grado 5.

Benzema a questo prestigioso orologio ha aggiunto un particolare: una cassa completamente in oro. Visto il premio ricevuto non poteva essere diversamente. Ma arriviamo adesso alla domanda che tutti si stanno ponendo e a cui possiamo dare una risposta: "Quanto costa il Richard Mille RM 65-01?". Eccoci, possiamo rivelare che il prestigioso accessorio di Benzema è anche molto costoso. Il prezzo dell'orologio è di 786.204 euro.

Gli altri orologi presenti alla cerimonia

Mentre Benzema mostrava un orologio che supera di molto il mezzo milione di euro, c'è chi invece ha fatto l'opposto. L'attaccante polacco Robert Lewandowski si è presentato alla cerimonia con una orologio decisamente più economico. Non stiamo parlando di qualche lieve differenza di prezzo, ma di un orologio che non costa nemmeno 100 euro. L'attaccante del Barcellona aveva al polso un Casio Vintage Unisex in colore oro. Il suo costo era di 60 euro.