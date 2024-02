L'orologio che Lazza ha sfoggiato a Sanremo vale una fortuna: marca e prezzo

Ospite del Festival di Sanremo 2024 per presentare la nuova canzone Cento Messaggi, Lazza è arrivato sul palco dell'Ariston in forma smagliante. Oltre che sull'inedito, i fan si sono concentrati sul bellissimo orologio che ha sfoggiato: vediamo marca e prezzo del gioiello.

L'orologio che Lazza ha sfoggiato a Sanremo vale una fortuna

Dopo il successo registrato con Cenere, che gli ha concesso di conquistare il secondo posto al Festival di Sanremo 2023, Lazza è tornato sul palco dell'Ariston nel 2024 per presentare l'inedito 100 Messaggi. Nell'annunciarlo, il conduttore Amadeus si è detto dispiaciuto di non averlo avuto in gara, sottolineando che il rapper milanese gli ha fatto ascoltare il brano quando le selezioni per la kermesse erano già chiuse. Oltre alla nuova canzone, i fan si sono concentrati anche sull'orologio che l'artista ha sfoggiato.

Neanche a dirlo, il gioiello che ha sfoggiato Lazza è super griffato e vale un occhio della testa. L'ha abbinato ad un look total black, un completo in pelle nera di Domenico Orefice, composto da pantaloni cargo e gilet a effetto bomber coordinato. Ciliegina sulla torta? Un paio di guanti custom firmati da Mario Portolano.

Lazza, da sempre appassionato di orologi, per l'ospitata a Sanremo 2024 ha scelto un modello degno di nota: il RM67-01 di Richard Mille. Ovviamente, il prezzo del gioiello non è accessibile a tutti.

Quanto costa l'orologio che Lazza ha sfoggiato a Sanremo?

Il brand Richard Mille, amato molto anche da Fedez, ha letteralmente conquistato Lazza, che ha scelto il modello RM67-01. Si tratta di un orologio extra piatto, con quadrate a forma tonneau, cinturino nero, movimento a carica automatica con ore, minuti, data e indicatore di funzione, piastra e ponti in titanio.

Un gioiello di lusso, il cui prezzo non viene mostrato sul sito del brand. Negli e-commerce dedicati agli orologi di alta gamma usati, però, viene venduto ad una cifra sbalorditiva: 190.000 euro. Un prezzo inaccessibile per la maggior parte dei comuni mortali, ma che non scoraggia le persone ad inserirlo nella lista dei desideri. Sembra, infatti, che questo modello sia quello più amato dell'intera collezione di Richard Mille.