Omega, il famoso brand di orologi, si è reso co-protagonista di una vera e propria avventura sottomarina compiuta da Victor Vescovo, un ufficiale texano della US Navy ora in congedo che ora si diletta nel managing di private equity improntate sullo studio del nostro pianeta e dello spazio attraverso la tecnologia. Ma cosa c'entra un ex militare americano con un'azienda svizzera di orologi di lusso ve lo spieghiamo in questo articolo. Omega, l'orologio subacqueo che arriva fino a 15.000 metri di profondità Si chiama Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional l'orologio subacqueo della famosa azienda svizzera in grado di funzionare perfettamente anche negli abissi più profondi. Il modello super performante è stato creato nel 2019 proprio per Victor Vescovo, impegnato con il progetto Five Deeps Expedition a bordo del suo sottomarino con cui è riuscito a raggiungere con successo i cinque punti più profondi della terra. Vescovo è quindi arrivato a toccare il Molly Deep, del Bronson Deep, il Meteor Deep, l'Horizon Deep e infine il Challenger Deep, considerato il punto più profondo della terra in assoluto che si trova al largo dell'Oceano Pacifico, a ben 10.935 metri di profondità. Un vero primato anche per Omega Tutto questo, come dicevamo, Vescovo lo ha fatto con al polso appunto l'orologio di Omega, un particolare modello testato per resistere fino a 15.000 metri. Si tratta di un vero e proprio primato anche per il brand stesso che ha realizzato un orologio con una capacità di resistenza fino a più di 4.000 metri superiore alle profondità del Challenger Deep. Ma questo record indica anche la straordinaria capacità di Omega di superare se stessa visto che fino al momento dell'inaugurazione del Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional il modello subacqueo più innovativo del marchio era il Seamaster Ploprof, in grado di resistere "solo" fino ai 1.200 metri di profondità.







La serie dei Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Dopo l'esperienza con la sua versione "professional", Omega ha deciso di riproporre lo stesso orologio in una nuova collezione disponibile al pubblico. Questa però, con prestazioni si può dire più "concentrate", in grado di raggiungere i 6.000 metri di profondità. I modelli destinati alla vendita comunque non hanno nulla da invidiare al loro "predecessore" da record. Tutti gli Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep, questo il nome della collezione, dispongono di quadranti a effetto sfumato disponibili nelle colorazioni più diverse, con lunette realizzate in ceramica. Alcuni degli orologi della linea sono anche realizzati con l'innovativo O-Megasteel, una lega di acciaio molto resistente. Infine, particolarità di questa collezione, è un medaglione in titanio grado 5, con un omaggio all'immersione da record del 2019 inciso a laser sul fondello che rende i vari modelli oggetti da collezione sicuramente molto ambiti. All'inizio dell'articolo abbiamo definito Omega un'azienda specializzata in orologi di lusso non a caso, visto che le cifre di questi modelli nello specifico si aggirano attorno ai 12.000 euro o poco più.

Arianna Giago