Il cachet degli ospiti di Belve: le cifre da urlo per un'intervista di Francesca Fagnani

Oltre a far discutere per le sue interviste, Belve ora attira l'attenzione del pubblico anche per il cachet destinato agli ospiti del programma: ecco le cifre.

Belve è ormai divenuto uno dei programmi più amati in casa Rai, attirando gli spettatori nelle interviste pungenti della conduttrice Francesca Fagnani.

A incuriosire i fan sono però anche le alte cifre riservate agli ospiti che si sottopongono alle domande: ecco il cachet degli intervistati.

Belve: il cachet degli ospiti per sottoporsi alle domande

Le domande di Francesca Fagnani sono ormai conosciute dal pubblico di tutta Italia che, dopo la messa in onda della puntata, non perde l'occasione di vedere i video subito virali sui social.

La stagione 2024 prevede alcuni degli ospiti più interessanti del mondo dello spettacolo, seguendo la scia degli ultimi avvenimenti che li vede protagonisti, come Fedez e Loredana Bertè.

Oltre a seguire tutte le curiosità sulla puntata, però, gli spettatori sono anche curiosi del cachet riservato agli ospiti, il quale ha fatto molto discutere date le alte cifre.

Le cifre del cachet degli ospiti di Belve

Belve non si lascia scappare i personaggi più famosi del mondo del web e dello spettacolo e, dopo aver rivelato il patrimonio di Francesca Fagnani, non resta che scoprire le curiosità sul cachet dei suoi ospiti.

Posti su uno scomodo sgabello, gli ospiti devono rispondere alle domande pungenti della conduttrice, raccontando alcuni dettagli preziosi e inediti della loro vita.

Proprio per questo motivo, il cachet riservato a questi personaggi non è per nulla basso, come è stato rivelato dallo stesso Fabrizio Corona che, per farsi intervistare, ha ricevuto un compenso di 30.000 euro.

Le cifre possono aggirarsi attorno a questo numero anche per gli altri ospiti e, a tal proposito, è intervenuta Mara Venier, puntando il dito sulla questione.

Maria Venier e la battuta sul cachet di Belve

Riguardo l'alto compenso ricevuto dagli ospiti di Belve è intervenuta Mara Venier che, avendo come ospite Francesca Fagnani, non ha perso l'occasione per fare una battuta a riguardo.

Mentre la conduttrice di Domenica In aveva accettato di sottoporsi ad alcune domande della Fagnani, a un certo punto si è interrotta per esclamare una frase che ha fatto discutere sul web:

Scusa ma vengo a Belve così mi pagano pure, visto che date un sacco di soldi.

La frase non ha di certo causato poco imbarazzo, il quale però è stato presto risolto da una risata collettiva, che non ha però negato l'alto compenso ricevuto dagli ospiti del programma di Francesca Fagnani.

