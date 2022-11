Manca poco al Natale e nei supermercati italiani iniziano già ad affiorare i primi pandori e panettoni classici. Al tempo stesso, tornano disponibili anche i Panettoni di noti chef: Antonino Cannavacciuolo, per esempio, ha presentato ben 8 gusti diversi per questo Natale, a un prezzo assolutamente esclusivo.

Non bastava il pandoro di Chiara Ferragni (con sorpresa inclusa) ad allietare le feste: è in arrivo anche per Natale 2022 la disputa tra i migliori panettoni degli chef stellati. E subito dopo la pubblicazione della Guida Michelin 2023, dove Cannavacciuolo ha ottenuto tre stelle, il noto chef ha presentato le sue offerte.

Ecco quanto costa il panettone di Cannavacciuolo da acquistare per Natale 2022 e quali sono le differenti versioni che si possono scegliere: tutto quello che c’è da sapere, dagli ingredienti al prezzo, fino a dove acquistare.

Panettone Cannavacciuolo 2022: quanto costa? Svelato il prezzo esclusivo

Si avvicina il periodo di Natale e moltissime famiglie sono già alla ricerca di pandoro e panettone per festeggiare con i parenti: quale scegliere? Per non buttarsi sulla ricetta classica, anche per quest’anno è possibile optare per l’acquisto del Panettone di Antonino Cannavacciuolo 2022.

L’offerta e i gusti sono stati ampliati, aggiungendo le varianti al pistacchio, alla mela annurca e vegano.

Ma quanto costa il panettone di Cannavacciuolo per Natale 2022? I prezzi variano al variare delle diverse offerte e dei gusti: si parte da un minimo di 39 euro per il panettone classico, per arrivare fino a 61 euro della versione Limited Edition Cioccolato e Caffè.

Panettone Cannavacciuolo 2022: gli ingredienti della base

Gli ingredienti che stanno alla base della ricetta del panettone del famoso chef stellato sono selezionati con cura e sono quasi tutti italiani.

Il grano, per esempio, è garantito al 100% italiano, mentre il tuorlo d’uovo proviene da galline allevate in Italia. La vaniglia bourbon, invece, proviene dal Madagascar.

Nonostante siano state realizzate ben 8 versioni diverse, tutti gli impasti sono realizzati con il medesimo iter: una lievitazione di 36 ore, cinque passaggi di impasto, una lavorazione artigianale con ingredienti selezionati.

Le 8 versioni del Panettone di Cannavacciuolo 2022

I panettoni di Cannavacciuolo per Natale 2022 sono disponibili in 8 gusti diversi, 3 dei quali sono proprio delle novità.

Come lo scorso anno, sono disponibili:

il panettone Classico a 39 euro;

il panettone al Limoncello a 49 euro;

il panettone con Pere e Cioccolato a 44 euro;

il panettone Limited Edition Cioccolato e Caffè dell’anno scorso, proposto in un elegante cofanetto di latta al prezzo di 61 euro;

il panettone al Gianduia, che non ha i canditi ma ha una glassa di mandorle e nocciole, disponibile a 48 euro.

Ci sono poi delle nuove creazioni di panettone per il Natale 2022:

il panettone al Pistacchio che costa 53 euro;

il panettone con mela Melannurca IGP Limited Edition, al prezzo di 50 euro al kg (formato da 1 kg);

il Dolce di Natale Vegano al Cioccolato certificato V-label al prezzo di 41 euro.

Il panettone vegano è realizzato con una glassa di mandorle e nocciole e viene venduto in una confezione da 750 grammi.

Panettone Cannavacciuolo 2022: dove acquistarlo

Tutte le versioni del panettone di Antonino Cannavacciuolo sono già disponibili direttamente sullo shop del sito web ufficiale del noto chef stellato.

Se hai adocchiato un dolce che può fare al caso tuo, oppure se vuoi lasciare i tuoi ospiti senza parole, puoi già acquistare la versione preferita del panettone 2022 visitando direttamente la pagina web di Antonino Cannavacciuolo all’indirizzo: shop.antoninocannavacciuolo.it.

Tutti i panettoni vengono confezionati con estrema cura e vengono venduti in un’elegante scatola confezionata manualmente da maestri cartografi. L'unica eccezione è la Limited Edition al Cioccolato e Caffè, venduta in una confezione esclusiva di latta.

Antonino Cannavacciuolo: tutte le idee regalo 2022

Non ci sono solo i panettoni! Antonino Cannavacciuolo, fresco di terza stella Michelin, ha arricchito lo shop con moltissime idee regalo per Natale 2022.

Per esempio, è disponibile online il tenero orsetto Tony Bear, che rappresenta proprio Cannavacciuolo, con cappello e grembiule, realizzato con estrema cura e attenzione ai dettagli tramite una collaborazione.

Tra le idee regalo culinarie, invece, sono disponibili (per tutto l’anno) anche moltissime varietà di dolci: il tradizionale Babà napoletano, le Torte in vaso, la classica Pastiera napoletana, la Crema spalmabile al pistacchio, e le Praline al cioccolato. Il tutto in confezioni in vetro.

In alternativa, è possibile anche acquistare delle confezioni regalo creando dei mix di prodotti, con l’aggiunta di libri autografati dallo chef e oggetti di design. Un’ottima idea regalo da scegliere per Natale per stupire gli amanti della cucina italiana e non solo.