Da quando iniziano i primi freddi il pensiero va subito alla festività più importante del periodo: il Natale.

Alcune persone hanno già iniziato a fare colazione con il panettone, per iniziare ad infondere quell’atmosfera natalizia di cui tutti noi abbiamo bisogno.

Oggi però non vogliamo parlare di un panettone che puoi acquistare comodamente al supermercato sotto casa tua, ma di un panettone stellato.

Infatti, lo chef Carlo Cracco ha presentato il suo panettone per il 2022, in diverse varianti tutte da scoprire.

Quindi, oltre al pandoro rosa di Chiara Ferragni e il panettone di Antonino Cannavacciuolo, quest’anno potrai stupire i tuoi ospiti con un dolce stellato: il panettone di Carlo Cracco.

In questo articolo andiamo a scoprire quanto costa il panettone di Cracco, quali sono le varianti e dove puoi acquistarlo.

Panettone di Carlo Cracco: ecco come stupire i tuoi invitati a Natale

Carlo Cracco, così come molti altri big del settore, ha presentato ufficialmente il suo panettone per il Natale 2022.

Sui social i commenti si sono divisi nettamente tra coloro che criticavano il costo, per molti definito “esorbitante” ed altre persone che hanno apprezzato particolarmente il sapore del dolce.

Insomma, il Natale è sempre più vicino e in molti hanno già iniziato ad organizzare il pranzo, per poter fare la migliore figura possibile con i propri parenti.

Ci sono coloro che si sono già recati al supermercato o sul web per acquistare il prosecco giusto per l’occasione o altri che stanno stilando il menù da cucinare.

In poche parole, i preparativi per il Natale sono iniziati e una delle scelte di maggiore importanza per l’occasione è quella relativa al dolce: panettone o pandoro.

Cosa fare per stupire i tuoi ospiti? Sicuramente scegliere un dolce stellato può essere la soluzione ed è qui che entra in gioco il panettone di Carlo Cracco.

Ma quanto costa? Quali varianti sono state create?

Quanto costa il panettone di Cracco: ecco la risposta ai tuoi dubbi

Come sempre, quando un dolce (o qualsiasi altra cosa) viene lanciato da un personaggio famoso, siamo tutti pronti ad interrogarci sul prezzo. A maggior ragione, se il panettone viene lanciato da uno chef stellato.

Insomma, sicuramente il prezzo non sarà basso, considerando che esistono panettoni molto costosi anche senza riportare sulla confezione il nome di uno chef famoso.

Ebbene, devi sapere che ci sono diverse varianti e, in base a queste, varia il prezzo del panettone presentato da Cracco per il 2022.

Si parte da una prima versione che ha un costo di 10 euro, fino ad arrivare a 42 euro.

Quindi, come avrai compreso, il prezzo varia a seconda del tipo di panettone che sceglierai di acquistare.

Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le varianti che lo chef Cracco ha pensato di presentare per il Natale 2022 e in che modo varia il prezzo del dolce.

Panettone dello chef Cracco: ecco come varia il prezzo per ogni gusto

Quest’anno lo chef Carlo Cracco ha deciso di accontentare tutti coloro che erano intenzionati ad assaggiare il suo panettone. Infatti, come abbiamo appena visto, si parte dalla cifra di 10 euro, una spesa accessibile praticamente a tutti.

Questa prima versione è rappresentata dal classico panettone milanese, dal peso di 100 grammi. Lo stesso panettone nella versione da 1kg costa invece 40 euro.

Insomma, potrai decidere di assaggiare il panettone nella sua versione ridotta e, se ritieni che possa avere un gusto convincente e che potrebbe stupire i tuoi ospiti, acquistare quella da 40 euro.

Ma non abbiamo finito! Infatti, lo chef Cracco ha pensato anche ad altre varianti da assaggiare assolutamente.

La seconda è stata proposta da un collaboratore dello chef Cracco, Pedron, è un panettone ricoperto di albicocca e cioccolato. In questo caso, ancora, il prezzo cambia in base al peso del dolce, passando dai 28 ai 40 euro.

Infine, l’ultima proposta si chiama Panifico ed è quella sulla quale lo chef Cracco punta maggiormente. Qui abbiamo, in aggiunta all’impasto, il fico candito, il limone e le fave di tonka.

Attenzione però: questa specialità non può essere acquistata nella versione da 100 grammi per poterla provare, ma solo in quella da 1kg, dove il costo è di 42 euro.

Dove acquistare il panettone di Cracco per il Natale 2022?

Come abbiamo anticipato, non potrai trovare il panettone di Cracco in qualsiasi supermercato, ma ti baserà andare sul suo sito personale per acquistarlo.

Inoltre, chiunque deciderà di comprare un panettone della collezione, troverà all’interno della confezione una cartolina autografata dallo chef Cracco in persona.