Dal panettone d’oro al pandoro degli chef Cracco e Cannavacciuolo, vediamo la classifica dei più costosi ed esclusivi, da far impallidire la linea appena lanciata dalla Ferragni in collaborazione con Balocco.

Da giorni non si parla d’altro: del pandoro griffato Chiara Ferragni presto in vendita che, secondo alcuni utenti, avrebbe un prezzo esagerato non giustificato dalla qualità del prodotto ma soltanto dalla popolarità del’influencer.

Ebbene tutte queste persone resteranno sospese nel sapere che il pandoro della Ferragni non è nulla a confronto con i panettoni più cari del mondo: si va da quello placcato in oro, per veri nababbi, fino a quelli realizzati dagli chef stellati. Diamo un’occhiata a questi prezzi folli che li rendono veri e propri prodotti gastronomici “di lusso”.

Panettone, il più caro di sempre vale 500.000 euro!

Altro che Chiara Ferragni, il panettone più caro di tutti i tempi e degno di un re è un altro e non ha nulla a che vedere con il pandoro dell'influencer al prezzo consigliato di 10,99 euro. Quello più caro ed esclusivo è stato realizzato a Borgo a Carmagnola (TO) nella pasticcera Dario Hartvig dietro commissione di un ricchissimo indiano.

Un dolce che sarebbe riduttivo definire di lusso dato che, oltre agli ingredienti d'eccellenza, ha una straordinaria particolarità: è interamente ricoperto da foglie d'oro alimentare 22 carati ed è circondato da diamanti lungo tutto il perimetro. Vi stare chiedendo quanto costa? Per acquistarlo è stata speso la cifra record di 500.000 euro per 5 kg.

Ne esiste anche una versione decisamente più “cheep” - senza diamanti - al costo di 800 euro al kg.

I panettoni più costosi degli chef italiani: ecco la classifica

Il pandoro della Ferragni, dal punto di vista del costo, non può competere nemmeno con i dolci natalizi realizzati dagli chef più famosi d’Italia. Si tratta, anche in questo caso, di prodotti di alta pasticceria che non si trovano di certo sugli scaffali dei supermercati e che spesso vengono preparati in “edizione limitata" e su ordinazione. Ecco la classifica dei panettoni più cari:

Massimo Bottura, il suo panettone costa 80 euro al kg;

Ernst Knam, il dolce realizzato dal noto pasticcere costa 65 euro al kg;

Niko Romito vende il suo panettone a 55 euro al kg;

Massimo Alajmo a 53 euro al kg, poco meno del precedente;

Iginio Massari, per gustare il suo panettone bisogna pagare 40 euro al kg a parti merito con Carlo Cracco;