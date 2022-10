In un ristorante a New York viene venduto un piatto di pasta dal valore di 2.000 euro! Scopri tutti gli ingredienti prelibati che lo rendono unico e speciale.

Una delle eccellenze della cucina italiana è sicuramente la pasta, che può essere preparata in mille ricette differenti.

La popolarità di questo piatto è dovuto sicuramente, oltre che per la sua bontà, per la sua componente economica.

Questo perché si tratta di un alimento composto da ingredienti molto semplici, acqua e farina, che possono essere conditi con ogni pietanza possibile, dalle più economiche alle più particolari.

In quest’articolo parleremo proprio di pasta, ma non di un piatto di pasta qualsiasi, bensì del piatto di pasta più costoso al mondo.

Nel ristorante Bice di New York, viene preparato un piatto di tagliolini al tartufo che ha un prezzo davvero incredibile. La sua notorietà ha reso il ristorante famoso, ma questo non è l’unico piatto di pasta eccentrico che esiste.

Vediamo assieme tutte le particolarità di questa ricetta ed anche di altre i quali prezzi potrebbero farvi sbalordire.

La pasta più cara del mondo? Si tratta dei tagliolini al tartufo newyorkesi

La pasta del celebre locale di New York, il Bice, è stata creata dallo chef Peter Cuimaraes, il quale ha ristoranti in tutto il mondo, tra cui anche a Milano e Napoli.

Il suo piatto di tagliolini è diventato però davvero molto famoso in tutto il mondo, non tanto per il gusto eccellente quanto per il prezzo, che corrisponde a 2000 $.

Il prezzo è sicuramente frutto di diversi fattori, infatti viene servito su un piatto ricoperte da foglie d’oro, disegnato da poco di meno che dall’iconica casa di moda Versace.

Assieme al loro ingrediente principale ovvero il tartufo, vengono serviti con abbondante astice fresca.

Il prezzo può essere “giustificato” dal fatto che assieme al primo piatto potete gustare anche un secondo ed un dessert.

La particolarità di questo piatto

La ricetta del piatto è sicuramente di per se molto particolare e suggestiva, in quanto accosta due degli ingredienti più pregiati al mondo.

Il tartufo, che risulta essere il più costoso tra gli ingredienti soprattutto se si sceglie una varietà bianca, tra le più pregiate, si sposa perfettamente con l’astice, che grazie al suo gusto delicato esalta i sapori.

Sappiamo di avervi messo l’acquolina in bocca, ma non sono gli ingredienti ad essere la vera particolarità di questo piatto.

Infatti, se vi recate al Bice di New York ed ordinate i tagliolini da 2000 $, potete, aggiungendo una piccola cifra ovvero 350 $, portarvi a casa il piatto!

Come abbiamo accennato prima non si tratta di un piatto qualsiasi, bensì di un opera ideata dalla casa di moda Versace, proprio per questo sono stati prodotti pochi pezzi che potete portare a casa pagando una modesta cifra.

Il valore inestimabile del tartufo

Abbiamo già accennato come il tartufo sia uno degli alimenti più pregiati che esistano al mondo, e per questo il suo valore cresce costantemente. Ma da dove deriva il suo costo?

Innanzitutto bisogna distinguere tra tipologie, il tartufo bianco, nonché il più pregiato ha un costo molto alto perché non può essere coltivato. Inoltre è un prodotto che si trova solo in un breve periodo durante l’anno ed anche concentrato in alcune zone al mondo. Questo perché ha bisogno di un particolare clima ed anche un certo tipo di terreno.

Oltre a queste caratteristiche bisogna considerare anche la deperibilità del prodotto, che può rimanere fresco davvero per un breve periodo di tempo, per questo è opportuno consumarlo immediatamente.

Le altre paste più costose d’America

Il tagliolino di New York non è l’unico piatto di pasta davvero costoso che potete trovare nei vari ristoranti eccentrici americani.

Se vi recate a San Francisco potete gustare una piacevole cena al ristorante Quince, dove per la cifra di 298 $ potete gustare un piatto di ravioli.

Si tratta di ravioli fatti in casa, ripieni di ricotta e conditi con burro e formaggio. Il costo di questo piatto non è dovuto di sicuro dalle materie prime quanto dalla notorietà dello chef.

Lo chef Michael Tusk, ha aperto il ristorante nel 2003 e ad oggi vanta una carriera eccezionale, dove ha guadagnato tre stelle Michelin.

Un altro primo piatto davvero di lusso è quello che potete mangiare a Los Angeles, al ristorante Valentino. Stiamo parlando dei loro famosi ravioli ripieni di tuorlo d’uovo con crema al tartufo e burro.

Un piatto davvero incredibile che vale circa 295 $, al momento però in ristorante risulta essere ancora chiuso.

I ristoranti più costosi d’Italia

Non serve andare fino oltreoceano per gustare dei piatti di estremo lusso, anche nel nostro paese potete trovare dei ristorarti che servono piatti davvero particolari.

Per esempio proprio a Milano potete andare a mangiare in un ristorante unico, che si trova all’interno del museo MUDEC.

Stiamo parlando del ristorante dello chef Enrico Bartolini, nonché il più stellato di tutta Italia.

Nel suo ristorante potete scegliere due diverse proposte di menù, entrambi dal valore di 275 euro se volente anche il vino andrete a pagare quasi 500 euro.

Non possiamo non citare il più famoso ristorante del bel paese, ovvero l’Osteria Francesca, dove lo chef Massimo Bottura porta da anni innovazione e tradizione all’interno della sua cucina. Anche qui potete gustare un menù composto da 12 portate il quale valore si aggira attorno ai 500 euro.

