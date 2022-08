Sebbene siano giovani e molti potrebbero non conoscerli, i Me Contro Te sono tra i creator più ricchi del panorama italiano. Con la loro ampia offerta di contenuti e intelligenza nel costruire collaborazioni redditizie, hanno già guadagnato un patrimonio notevole.

In Italia YouTube ha saputo essere per tanti creativi l'opportunità di un lavoro e di una carriera. Loro probabilmente sono tra i migliori. Parliamo, come da titolo, dei Me Contro Te. Con un canale da oltre sei milioni di iscritti, Luigi e Sofia sono diventati in un tempo brevissimo di otto anni due personalità che sono sinonimo di guadagno. In quest'articolo parleremo del loro patrimonio certo, ma anche della loro varietà cross-mediale di contenuti.

Il loro contenuto ha un target preciso, quello dei bambini dai 5 ai 7, 8 anni. Generalmente questa fascia è infatti nata con gli smartphone e un certo tipo di tecnologia. Quest'aspetto, insieme a tanti altri, hanno reso i Me Contro Te degli intrattenitori potenzialmente attivi 24 ore su 24, grazie a YouTube e al loro canale. Vediamo infatti a quanto dovrebbe ammontare il loro patrimonio e alcune polemiche che li riguarderebbero.

Me Contro Te, quanto hanno guadagnato in questi anni?

Chiariamo subito un aspetto. Tutto ciò che si trova online sulle rendite di celebrità, vip, personaggi famosi, sono speculazioni e stime molto approssimative. Ma possiamo fare delle speculazioni. Queste ultime si basano principalmente sull'attività di YouTube, il film successo d'incasso, le ospitate televisive, il merchandising, i libri e la serie TV in uscita prossimamente.

Calcolando tutto ciò, il patrimonio dei Me Contro Te dovrebbe ammontare a 9,38 milioni di euro. Se può sembrare una cifra folle, in realtà non lo è. L'attività di YouTube infatti non è molto remunerativa per le visualizzazioni ma per i product placement, ossia i prodotti che loro sponsorizzano nei video. Come se non bastasse, i due film finora usciti nelle sale hanno avuto un discreto successo, specialmente il primo.

I Me Contro Te e la vendetta del Signor S, uscito nel 2020, è costato circa 750 mila euro ed ha incassato più di sei milioni. Con questo dato e tanti altri si può stimare il patrimonio sopracitato.

Me Contro Te, le vicende legali

Durante alcuni periodi, come quelli dell'uscita dei loro due film, i Me Contro Te hanno incassato cifre notevoli. Sarebbe però interessante comprendere quanto guadagnano al mese. Secondo le stime, la loro rendita mensile si aggirerebbe tra i 60 mila e i 140 mila euro.

Per quanto riguarda le vicende legali della coppia, spesso si sono trovati in situazioni per nulla piacevoli. Nel 2018 ad un evento mal organizzato, tantissime persone hanno esposto dei reclami sull'organizzazione e perciò anche contro il duo di youtubers.

Altre vicende legali sono legate ai video di natura poco appropriata al loro target, a causa di contenuti ritenuti non particolarmente adatti ai bambini.