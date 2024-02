Patty Pravo, a quanto ammonta il suo patrimonio? E' una delle cantanti più ricche d'Italia

Considerata una delle cantanti che hanno contribuito a scrivere la storia della musica italiana, Patty Pravo vanta un patrimonio da brividi. D'altronde, stiamo parlando di un'artista che è sulla cresta dell'onda da quasi 60 anni.

Patty Pravo: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Era il 1966, quando Patty Pravo ha pubblicato il suo primo 45 giri intitolato Ragazzo triste. A questa canzone, diventata una delle più belle della musica italiana, sono seguiti tanti altri successi: come Pazza idea, Pensiero stupendo, E dimmi che non vuoi morire, Cieli immensi, La valigia blu e Per te. Una voce bellissima, inconfondibile, con un timbro basso ed estremamente sensuale: la ragazza del Piper ha potuto contare anche su una bellezza fuori dal comune. Non stupisce, quindi, che il suo patrimonio sia ingente.

Nel corso della sua lunga, lunghissima carriera, Patty ha partecipato dieci volte al Festival di Sanremo, arrivando in finale nove volte e conquistando quattro Premi della Critica e due Premi Lunezia. Un successo spropositato, che la Pravo, nata in una famiglia umile e cresciuta affidata alla nonna, non avrebbe mai immaginato.

Non solo voce profonda e bellezza fuori dal comune, la ragazza del Piper ha anche studiato pianoforte e danza classica. Un'artista completa, che negli anni è riuscita a diventare anche un'icona di stile. Alla luce di quanto detto, è normale che il suo patrimonio sia ingente. Non ci sono cifre ufficiali, ma secondo alcune indiscrezioni vanta ricchezze pari a 245 milioni di dollari. Una stima credibile, soprattutto se si considera che ha venduto più di 110 milioni di dischi. Insieme a Mina, la Pravo dovrebbe essere una delle cantanti più ricche d'Italia.

Patty Pravo: una vita tra carriera e amori sfortunati

Classe 1948, Patty Pravo spegnerà 76 candeline il prossimo 9 aprile. Non ha mai avuto figli, ma si è sposata ben cinque volte. Il primo uomo a cui ha giurato amore eterno, era il 1968, è stato Gordon Angus Faggetter, batterista inglese dei Cyan Three.

Nel 1972 è stata la volta dell'arredatore romano Franco Baldieri. Un matrimonio lampo, durato giusto qualche settimana, finito perché lui aveva una relazione con un altro uomo. A distanza di qualche anno, precisamente nel 1976, Patty ha sposato il chitarrista inglese Paul Jeffery, che è rimasto al suo fianco per cinque anni. Nel frattempo, ha iniziato a frequentare il bassista statunitense Paul Martinez e nel 1978 gli ha giurato amore eterno.

Non contenta, il 23 agosto 1982 ha sposato John Edward Johnson, chitarrista americano. Il loro legame è durato ben 10 anni. Infine, nel 1973 ha sposato con rito celtico, quindi non riconosciuto dalla legge, Riccardo Fogli. In Italia, sia Patty che l'ex cantante dei Pooh risultavano già sposati e il matrimonio non è mai stato registrato. La Pravo ha avuto una vita molto, molto intensa, fatta di carriera e storie d'amore sfortunate, ma comunque passionali. Oggi dovrebbe essere single.