Piero Chiambretti, un patrimonio ingente: ecco a quanto ammonta

Negli ultimi anni, Piero Chiambretti ha intrapreso una battaglia legale contro l'ex compagna Federica Laviosa con lo scopo di dimezzare l'assegno di mantenimento che versa mensilmente alla figlia. Eppure, il conduttore vanta un patrimonio stellare: ecco a quanto ammonta.

Piero Chiambretti: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 1956, Piero Chiambretti è venuto al mondo il 30 marzo ad Aosta, ma è cresciuto a Torino. Nato come disc-jockey e animatore turistico, si è ben presto trasformato in comico, conduttore e autore tv. Ha esordito in Rai nel 1983 e vi è rimasto per tanti anni. Tra i suoi format più famosi si ricordano: Va' pensiero, Complimenti per la trasmissione, Telegiornale zero e Pubblimania. C'è stata perfino la conduzione del Festival di Sanremo per ben due edizioni. Bastano questi titoli per comprendere quanto sia ingente il patrimonio di Piero, ma, prima di svelare la cifra, continuiamo a dare uno sguardo ai suoi ultimi impegni televisivi.

Dal 2009 al 2024 ha lavorato per Mediaset, portando sullo schermo programmi di successo, come: Chiambretti Night, Chiambretti Muzik Show, Chiambretti Supermarket e Tiki Taka - La repubblica del pallone. Il 4 febbraio del 2024, Piero ha annunciato l'addio al Biscione e il conseguente ritorno da 'mamma' Rai. "Grazie Pier Silvio per questi 15 anni fantastici. Con affetto", ha scritto il conduttore sui social per congedarsi dalla Rete.

Stando a voci di corridoio, Chiambretti è stato richiamato a Viale Mazzini per cercare di risollevare il terzo canale, rimasto orfano di Fabio Fazio, che ha fatto le valigie per trasferirsi su Canale Nove. L'Ad Rai Roberto Sergio ha smentito il chiacchiericcio, ma in pochi gli credono: "Ci verrà presto a trovare in Rai. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella ‘zona’ di Fazio, ma sarà sempre su Rai3".

Tra l'esperienza in Rai, l'arrivo a Mediaset e il ritorno nella tv di Stato, Piero ha collezionato anche una serie di programmi su La7: Pronto Chiambretti, Markette - Tutto fa brodo in TV e Chiambretti Speciale. Tornando a Bomba, a quanto ammonta il patrimonio del conduttore?

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Piero Chiambretti: l'ex compagna parla di un patrimonio da brividi

In attesa di scoprire il nuovo programma che Piero condurrà su Rai3, diamo uno sguardo al suo patrimonio. La cifra precisa è stata resa pubblica dall'ex compagna, nonché madre di sua figlia, Federica Laviosa. La donna, intervistata dal Corriere della Sera, si è lasciata andare ad uno sfogo perché Chiambretti l'ha trascinata in tribunale per ridurre l'assegno di mantenimento.

Il presentatore ha chiesto di poter dimezzare il contributo al mantenimento della figlia undicenne da 3 mila a 1.500 euro mensili. In un primo momento voleva addirittura scendere a 800 euro, sostenendo di percepire uno stipendio quasi da fame, pari a 2.900 euro al mese. A smentirlo ci ha pensato Laviosa:

Ma per favore, parliamo di una persona con un patrimonio sui 15 milioni di euro. E parliamo di sua figlia. A meno che non ci debba essere differenza tra come sta con un genitore e con l’altro. Andremo in Cassazione, anche se ci vorranno chissà quanti anni.

Non solo, Federica ha aggiunto:

Chi ci rimette in questa vicenda è la bambina, ma so che tutta questa storia nasce dal rancore che lui ha per me: me la vuole fare pagare, si vuole vendicare. Dopo esserci lasciati sono stata sette anni single, qualche anno fa ho trovato un fidanzato: lui ha perso la testa. (...) Lui mi ha portato due volte in tribunale, vede la bambina due volte al mese, quando non annulla l’impegno per problemi di lavoro. E quando io e mia figlia stavamo ancora a La Spezia, mandava a prenderla l’autista con la baby sitter. Non mi faccia parlare.

Il patrimonio di Chiambretti, stando a quanto riferisce la madre di sua figlia, è ingente, pari a 15 milioni di euro.