Pranzo di Pasqua dello chef Antonino Cannavacciuolo a Villa Crespi: il prezzo e il menu

Pasqua è un'occasione perfetta per trascorrere del tempo in compagnia dei propri cari e gustare del buon cibo.

C'è chi preferisce organizzare un pranzo a casa, e preparare i piatti della tradizione, come l'agnello e il caciucco, e chi invece desidera festeggiare al ristorante.

Per gli amanti della cucina raffinata, il pranzo di Pasqua proposto dal noto chef Antonino Cannavacciuolo è la scelta perfetta. Infatti, il menu proposto quest'anno è decisamente invitante.

Scopriamo quindi tutte le portate e il prezzo del pranzo di Pasqua di Antonino Cannavacciuolo.

Sommario:

1. Pranzo di Pasqua nel ristorante di Cannavacciuolo: il prezzo 2. Pasqua 2024, il menu dello chef Cannavacciuolo 3. Quanto si spende a Villa Crespi? 4. Uova di cioccolato e Colombe pasquali di Cannavacciuolo

Pranzo di Pasqua nel ristorante di Cannavacciuolo: il prezzo

Come ogni anno, anche per il pranzo di Pasqua 2024 lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo ha preparato un ricco ed elegante menu, ideale per i palati più raffinati.

Il pranzo si terrà presso Villa Crespi, sulle rive del lago d'Orta, in Piemonte. Qui sono locati un ristorante a tre stelle Michelin e un Hotel a cinque stelle con 14 Suite di lusso, entrambi gestiti da Cannavacciuolo

Per assaggiare il delizioso menu dello chef stellato presso questa magnifica location bisogna pagare 300 euro a persona, e le bevande sono escluse.

Pasqua 2024, il menu dello chef Cannavacciuolo

Per il pranzo di Pasqua 2024 sono previste sei portate, alle quali seguono i dolci e ovviamente la colomba pasquale, come simbolo della festività.

Si parte con un primo assaggio, un piatto chiamato "Il Buon Viaggio di Antonino Cannavacciuolo", a cui segue poi una prelibatezza di "Scampi crudi alla ‘pizzaiola’, acqua di polpo", e poi ancora "Branzino, caprino, centrifuga di mela verde e sedano rapa".

Proseguendo viene servito un piatto di "Riso, bottarga e midollo", seguito da "Plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala e lampone". Come secondo piatto, invece, "Capretto, carciofi e animelle".

Infine, si passa a dolci: Pre dessert, Dessert Villa Crespi, e le immancabili Colomba pasquale, babà e code di aragosta.

Quanto si spende a Villa Crespi?

Al ristorante di Cannavacciuolo a Villa Crespi è possibile optare per il menu alla carta, oppure scegliere un menu degustazione. Per quanto riguarda questi ultimi il prezzo è di 280 euro per il menu Itinerario, e 300 euro per il menu Mettici l'anima.

Invece, nel menu à la carte, i prezzi variano a seconda del numero di portate: sono necessari 190 euro per due portate a scelta, e il prezzo sale a 240 euro se le portate sono tre. Il costo è il medesimo per antipasti, primi e secondi, sia di carne che di pesce.

Uova di cioccolato e Colombe pasquali di Cannavacciuolo

Per la festa della Pasqua, oltre al pranzo a Villa Crespi, il noto chef stellato ha preparato anche una vasta selezione di uova di cioccolato e colombe pasquali di vario genere.

Nel suo shop online si possono trovare le uova classiche di cioccolato fondente oppure al latte, ma anche gusti più particolari, come l'uovo Cremino al cioccolato fondente.

Anche la colomba è disponibile in moltissime varianti, e può essere un'idea regalo per parenti e amici che amano i dolci della tradizione. Ma quanto costa la colomba di Cannavacciuolo? Il prezzo non è irrisorio, però è possibile rateizzare il pagamento, e, vista la qualità dei prodotti, vale sicuramente la pena di acquistarla.