Terzo in linea di successione al trono d'Inghilterra dopo il nonno Carlo e papà William, il Principe George può già disporre di un patrimonio molto ricco. Ecco a quanto ammonterebbe.

Era il 22 luglio del 2013 quando i sudditi del Regno Unito festeggiavano la nascita del loro futuro Re. Oggi, il Principe George di Cambridge, primogenito di William d'Inghilterra e Kate Middleton compie 9 anni!

Il pronipote della Regina Elisabetta è uno dei bambini più ricchi al mondo, anche se ancora probabilmente non lo sa. Ecco allora a quanto ammonterebbe il patrimonio che gli spetta di diritto in quanto terzo in linea di successione al trono.

A quanto ammonta il patrimonio del Principe George

Stando ad alcune indiscrezioni il patrimonio destinato al Principe George andrebbe da uno a 3 miliardi di dollari. Ma stabilire quale sia la cifra precisa è praticamente impossibile, anche perché la maggior parte del patrimonio in questione non sarebbe suo, ma di fatto della Corona.

No, non ci riferiamo alla Regina, sebbene sia molto ricca infatti molte di queste ricchezze sono state messe a sua disposizione in quanto regnante, ma non le appartengono. Sono invece una proprietà di quello che è chiamato Crown Estate, il portafoglio finanziario della Corona Britannica.

L'eredità del trono

Quando diventerà Re, George erediterà tantissime proprietà che al momento appartengono alla nonna bis e al nonno paterno. Stiamo parlando di un valore complessivo che supera i 150 milioni di sterline tra residenze e castelli sparsi per tutto il Regno!

Inoltre, come lo è la Regina Elisabetta adesso, diventerà il proprietario di un vero e proprio tesoro reale composto da tantissimi oggetti d'arte di valore inestimabile realizzati da artisti e pittori famosissimi.

Questo per quanto riguarda il suo futuro ovviamente, che almeno per il momento è ancora lontano. Ma il "valore" del principino ha iniziato ad aumentare sempre di più sin dal giorno della sua nascita.

George e i suoi fratellini in Inghilterra fanno tendenza

Come abbiamo detto infatti, George è il futuro Re d'Inghilterra, cosa che di fatto aumenta il suo valore economico sia per quanto riguarda i complessi mercati finanziari inglesi sia per quanto riguarda il campo decisamente più frivolo della moda.

Attenzione però, il fatto che il settore che riguarda il fashion sia più un vezzo che altro, non fa di questo un fattore da prende sotto gamba. Il perché è presto detto: tutto quello che George e anche i suoi fratellini toccano e indossano diventa praticamente oro!

Un esempio lampante è la vestaglia su misura indossata da George in occasione della visita di Barack Obama allora (si parla del 2016) presidente degli Stati Uniti. La vendita di questo indumento, dal momento in cui è stato fatto circolare lo scatto che ritraeva il presidente accovacciato intento a parlare con il bambino, è infatti immediatamente schizzata alle stelle!

Allo stesso modo, le mamme di tutte le femminucce inglesi, si ispirano allo stile da bambola della piccola Charlotte, la secondogenita di William e Kate. La cosa comunque non dovrebbe stupire, visto che prima di lui in passato è stata la nonna, l'amatissima Lady Diana, a dettare le tendenze in fatto di moda!