Principessa Charlotte, il suo patrimonio è più alto di quello del fratello maggiore

Fin dalla sua nascita, la principessa Charlotte ha fatto impazzire i sudditi d'Inghilterra. Tra le tante curiosità sul suo conto, una riguarda il patrimonio: anche se è la secondogenita, le sue ricchezze sono maggiori di quelle di George.

Principessa Charlotte: a quanto ammonta il suo patrimonio?

La principessa Charlotte, nome completo Charlotte Elizabeth Diana Mountbatten-Windsor, è nata il 2 maggio 2015 da papà William d'Inghilterra e da mamma Kate Middleton. Prima di lei, i genitori hanno accolto George, venuto alla luce il 22 luglio del 2013. Nonostante sia ancora una bambina, la piccola Lottie - questo il soprannome che le hanno dato i membri della Royal Family - vanta un patrimonio non indifferente.

Come se non bastasse, le sue ricchezze sono maggiori di quelle del primogenito George. Com'è possibile? Semplice: alle ragazze, essendo appassionate di moda, vengono offerti affari di lavoro più interessanti rispetto ai maschietti. E' per questo che il patrimonio della principessa Charlotte è stimato in 4,7 miliardi di euro. Il fratello George, per ora, dovrà accontentarsi 'soltanto' di 3 miliardi.

Una cifra esorbitante, specialmente per una bambina che deve ancora compiere 8 anni. Stesso identico ragionamento per il fratello, sia chiaro. Ovviamente, entrambi potranno disporre delle loro ricchezze soltanto quando saranno maggiorenni.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Principessa Charlotte: alcune curiosità che non ti aspetti

La principessa Charlotte, che secondo i familiari somiglia tantissimo alla defunta Elisabetta II, è la più vivace ed estroversa dei tre figli di William e Kate Middleton. Quarta nella linea di successione al trono, la piccola Lottie ha un legame molto forte con la nonna Carole Middleton e con la zia Pippa.

Per volere dei genitori, sta crescendo nella totale libertà di genere. "A Charlotte piacciono i trattori tanto quanto a George", ha dichiarato orgogliosa mamma Kate. Grazie ai sempre informati esperti reali conosciamo alcune curiosità sulla principessa. Innanzitutto culinarie: è una grandissima fan della pizza e non disdegna le olive. Come se non bastasse, le piace dilettarsi ai fornelli. Il suo piatto forte? La pasta di formaggio. Un'altra sua passione? Il ballo.

Il colore preferito della piccola Lottie è il rosa, tanto che per ammissione di mamma Kate "lo indosserebbe sempre". Ciliegina sulla torta: così come i fratelli George e Louis, parla perfettamente spagnolo. Il merito, ovviamente, è della tata spagnola Maria Teresa Turrion Borrallo.