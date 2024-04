Priscilla Presley: il patrimonio folle dell'ex moglie di Elvis

Priscilla Presley vanta un patrimonio ingente, dovuto in parte al ruolo di consorte del re del rock and roll. Vediamo a quanto ammontano le sue ricchezze e a cosa sono dovute.

Priscilla Presley: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 1945, Priscilla Ann Wagner Beaulieu, coniugata Presley, è stata per qualche anno la moglie dell'indimenticabile Elvis. Dopo un corteggiamento durato qualche anno, la donna ha ceduto e ha giurato amore eterno al re del rock and roll. Le nozze si sono celebrate l'1 maggio del 1967 e hanno portato alla nascita di una figlia, Lisa Marie, venuta al mondo nel 1968.

Priscilla ed Elvis si sono lasciati nel 1972, a causa di tradimenti reciproci. Il cantante è morto qualche anno dopo, il 16 agosto 1977, a soli 42 anni per un arresto cardiaco. Da questo momento, fino alla maggiore età di Lisa Marie, la Presley ha gestito il patrimonio dell'ex marito. Il 12 gennaio 2023, la figlia di Priscilla e dell'artista è deceduta a causa di complicazioni legate a un'occlusione dell'intestino tenue.

Dopo la scomparsa di Lisa Marie, stando ad alcune indiscrezioni, Priscilla è tornata ad occuparsi (anche se sarebbe il caso di dire appropriarsi) delle ricchezze della pargola. Stando a quanto sostiene TMZ, nel mese di gennaio del 2023, l'ex moglie di Presley e il manager di Elvis, Barry Siegel, hanno presentato una serie di documenti per gestire il patrimonio della defunta. Allo stesso tempo, un emendamento ha sostituito Priscilla e il manager con i figli maggiori di Lisa, Riley e Benjamin.

L'ex moglie di Presley ha subito sostenuto che i documenti legali inerenti il patrimonio di Lisa fossero stati manomessi, motivo per cui ha chiesto l'annullamento dell'emendamento. Il 16 maggio 2023, dopo una lunga battaglia legale, Priscilla ha trovato un accordo con gli eredi di sua figlia.

Priscilla Presley: un patrimonio quasi impossibile da quantificare

Stando a quanto sostiene Celebrity Net Worth, Priscilla Presley vanta um patrimonio netto di circa 50 milioni di dollari. Queste ricchezze sono dovute sia alla sua carriera da attrice che al ruolo di ex moglie del re del rock and roll. Quando ha divorziato da Elvis, infatti, ha ottenuto un pagamento di 725.000 dollari, comprensivo del mantenimento di Lisa.

Inoltre, ha ottenuto il 50% dal prezzo di vendita della casa coniugale di Beverly Hills e il 5% delle royalties delle case editrici di Elvis. In seguito, Priscilla ha aperto la boutique Bis & Beau, frequentata da Vip come Diana Ross, Barbra Streisand e Cher. Come se non bastasse, Priscilla è presidente della Elvis Presley Enterprises, che genera un reddito di 10 milioni di dollari all'anno.