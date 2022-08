Fragranza inebriante, fascino olfattivo, espressione di stile: tutto questo è profumo. Ne esistono di moltissimi tipi, con tantissime sfumature diverse e sceglierne uno che calzi a pennello a volte può essere una scelta davvero difficile. Alcuni, addirittura, sono talmente raffinati e fatti di materie prima di qualità tanto alta da essere considerati dei veri e propri gioielli non alla portata di tutti. Raffinati ed elegantissimi, vi siete mai chiesti quale sia il prezzo del profumo più costoso al mondo? Leggete oltre, se volete dare una risposta alla domanda.

I profumi più costosi del pianeta

Non sono così facili da trovare perché realizzati in edizione limitata e possono essere acquistati solamente in negozi autorizzati. Inutile dirlo, vengono dalle mani (anzi, dal naso) di prestigiosi artigiani del settore e hanno la caratteristica inestimabile di mantenere la fragranza per lungo tempo, che sia legnosa, floreale oppure fruttata. E i packaging? Quelli portano la firma di veri e propri artisti del design, a volte ornati di diamanti o pietre preziose, e dipinti a mano.

Ma quindi quanto costa il profumo in assoluto più caro del mondo? In arabo si chiama Shumuk, letteralmente “meritare il meglio”. Che sia di vera classe si vede dalla boccetta: un flaconcino di quasi 2 metri fatto di cristallo, tempestato di diamanti (quasi un totale di 40 carati), topazi, perle, oro (un paio di chili) e argento (5 chili). Resterete a bocca aperta nel leggere quanto profumo ci sia all’interno: 3 litri che restano addosso anche mezza giornata. Il sentore sa di orientale e soprattutto è unisex, con note di rosa pura di Turchia, legno di sandalo, ambra, muschio, legno di oud, ylang-ylang, incenso e patchouli. Prezzo del cofanetto: oltre 1 milione di euro (sì, avete letto bene).

I 5 profumi da donna più cari del mondo

1 - N.o 1 Pure Parfum di Clive Christian

Affascinante e irresistibile, il suo tappo è a forma di corona. Le sue materie prime sono sinonimo di purezza e creano una fragranza floreale (iris, olio di pimento, rosa fiorita e garofano) con sentori fruttati (limone, prugna, mandarino, pesca bianca, vaniglia, ambra cremosa e muschio). Esiste anche la versione maschile. Prezzo: oltre 500 euro per 50 ml.

2 - Hermès 24 Faubourg

Fiorito e cipriato, questo profumo è tra i più abbordabili: un quadro di iris e legni, ambra grigia e vaniglia che illumina come un raggio di sole. Prezzo: quasi 200 euro per 100 ml.

3 - Les Larmes Sacrées De Thèbes by Baccarat

Questo è un profumo francese adatto alla stagione invernale dal sentore natalizio e con il tappo in cristallo di ametista a forma di piramide. Incenso e mirra generano una fragranza chiccosa e raffinatissima rigorosamente in edizione limitata (e quasi introvabile). Prezzo: quasi 6.000 dollari.

4 - Sisley Eau du Soir

Un profumo senza tempo che scorre addosso con freschezza donando grande sensualità. Dal mandarino al pompelmo, fino alla rosa, al mughetto e a i chiodi di garofano, passando per muschi, ambra e cisto: ricco di contrasti, è semplicemente avvolgente. Prezzo: oltre 200 euro per 100 ml.

5 - Chanel N.5 Grand Extrait

Qui ci si immerge nel lusso più sfrenato. Ricercatissimo da chi colleziona profumi, è contenuto in una boccetta di vetro tagliata proprio come se fosse un diamante. I suoi sentori evocano un bouquet cipriato, tra il gelsomino di Grasse e la rosa di maggio. Prezzo: quasi 2.000 euro per 225 ml.

I 5 profumi da uomo più cari del mondo

1 - Lalique for Bentley

Il suo flacone, preziosamente confezionato in cristallo, riproduce la B alata della Bentley ed è una limited edition con i fiocchi. Cedro bianco, muschio, ambra e patchouli si fondono insieme per creare un vero e proprio capolavoro del settore. Prezzo: oltre 3.500 euro.

2 - Creed Aventus

Un prodotto non per tutti i portafogli, fruttato e sofisticato tra punte di bergamotto, gelsomino, betulla, vaniglia e ambra. Prezzo: circa 350 euro per 100 ml.

3 – Mr. Burberry, Collector’s Edition

Una eau de parfum che sa di Londra, un mix di classicità e modernità in cui la boccetta è un dichiarato omaggio al trench coat Heritage della stessa casa di moda. Prezzo: 1.750 euro.

4 - Terre d’Hermès della Maison Hermès

Questa è una vera pozione magica, avvolgente e famosissima. Dicono che sia il migliore sul mercato, intriso di legno, shiso e cedro. Prezzo: circa 650 euro per 500 ml.

5 - Chasing The Dragon Hypnotic Masculine di Clive Christian

Un profumo raffinatissimo in perfetto stile Clive Christian, dai toni decisamente speziati. Le sue note olfattive includono infatti, tra le altre, cannella, basilico, pepe rosa, incenso e bergamotto. Prezzo: circa 600 euro per 75 ml.

