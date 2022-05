Gli Emirati Arabi ci hanno ormai abituato al lusso nelle strutture e nei servizi e anche in occasione della Coppa del Mondo che si svolgerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022, non faranno certamente eccezione. I fortunati che assisteranno più da vicino alla finale di FIFA 2022 infatti, lo potranno fare all'interno di lussuosissime lounge vip con vista esclusiva direttamente sul campo da calcio.

Anche voi siete appassionati di questo sport e pensate che il fatto di assistere così da vicino ad una partita tanto importante sia già di per sé un vero lusso? Aspettate allora di sapere cosa offrono le lounge vip al nuovo Lusail Stadium e soprattutto a che costo!

Qatar FIFA 2022: il costo delle lounge vip all'interno dello stadio

Ad occuparsi di tutto quanto è stata Match Hospitality, la società di lusso per la gestione di grandi eventi che ha anche diffuso le immagini di questi particolari salottini da cui si potrà seguire la partita. Si tratta, nel complesso, di cinque tipologie di lounge tra cui scegliere e a variare, insieme ai vari servizi esclusivi offerti, sarà ovviamente anche il prezzo.

La Match Club, per esempio, tra questi alloggi lussuosi è classificata come la meno costosa. Seguono poi la Match Pavilion, la Match Business Seat e la Match Private Suite. Tutte queste opzioni dispongono di uno spazio in comune e di un momento di intrattenimento, come la musica dal vivo. Tra i comfort in comune ci sono il parcheggio riservato, l'accesso diretto ai posti migliori dello stadio e un servizio food&drink di alta qualità.

C'è poi la più costosa, la Pearl Lounge che oltre a disporre di tutti i servizi già citati dà anche la possibilità di fare la conoscenza di ospiti davvero speciali. Il costo per alloggiare temporaneamente in una di queste lounge vip può partire dai 950 dollari fino ad arrivare alla cifra da capogiro di 22.450 dollari per una suite privata.









Il nuovo Lusail Stadium e il suo futuro dopo la finale di FIFA 2022

Tutta questa opulenza si trova appunto al nuovissimo Lusail Stadium, aperto al pubblico ufficialmente solo ad ottobre 2021. Un tempio del calcio diventato iconico per il suo design tradizionale e moderno al tempo stesso. L'intera struttura, che ricorda una gigantesca ciotola, prende infatti ispirazione dall'arte araba, ma strizza l'occhio ad una tecnologia "green". Le tettoie infatti sono dotate di pannelli fotovoltaici che non solo producono l'energia necessaria per lo stadio, ma anche per gli edifici nelle vicinanze.