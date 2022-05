Un'altra asta record è pronta a far parlare di sé dopo quella che ha visto protagonista "Shot Sage Blue Marilyn" celebre serigrafia di Andy Warhol che raffigura la star del cinema hollywoodiano Marilyn Monroe, venduta per 195mlioni di dollari. Questa volta si tratta dell'opera di un artista vissuto in ben altra epoca e con una tecnica decisamente diversa da quella dell'intramontabile icona pop statunitense. Stimo parlando dei un'incantevole veduta di Venezia dipinta da Monet nei primi anni del '900. Ecco a quanto ammonta il prezzo a cui è stata venduta.

Asta da record per un'opera di Monet: tutto sul quadro e il prezzo

Protagonista indiscussa dell'asta tenuta da Sotheby's, tra le più importanti case d'asta con sede in Regno Unito, come dicevamo è stata un'opera di Monet risalente al 1908 che raffigura una veduta di Venezia dal titolo "Le Grand Canal et Santa Maria della Salute", che come dice il nome stesso raffigura due dei punti più caratteristici della città. L'opera è stata venduta per 56,6milioni di dollari diventando così, di fatto, la più costosa veduta italiana.

Ma non si tratta della più costosa opera dell'artista impressionista francese, si tratta "solo" (senza voler sembrare riduttivi, chiaramente) dell'ultima venduta in ordine di tempo tra tutte le opere da lui realizzate.

Una di queste è forse la più suggestiva e la più famosa di tutta la sua vita da pittore, nonché appunto la più costosa tra quelle che portano la sua inconfondibile firma: lo "Stagno delle Ninfee" di Monet, venduta in questo stesso periodo nel 2021 sempre da un'asta di Sotheby's a New York, per oltre 70milioni di dollari. A questo punto viene da chiedersi quale sia l'opera più costosa mia venduta in assoluto. Abbiamo già una risposta!

Il quadro più costoso al mondo? Lo ha dipinto un artista italiano: qual è e quanto vale Si potrebbe continuare dicendo che l'arte ha un valore davvero inestimabile, ma sarebbe più corretto invece dire che quella dei pittori, degli scultori, dei fotografi e dei performer più famosi della storia passata e di quella contemporanea ha un prezzo e inutile dirlo, non è mai troppo basso. A dimostrarlo sono anche le vendite registrate fino ad ora nelle aste d'arte più rinomate. Sapete, per esempio, che l'opera più costosa al mondo appartiene ad un artista italiano? O almeno così parrebbe. È infatti il "Salvador Mundi", un dipinto attribuito con voce unanime dai più esperti del settore a Leonardo da Vinci e risalente all'incirca al 1500. Dopo essere stata resa pubblica solo nel 2011, dopo una profonda restaurazione e in occasione di una mostra al National Gallery di Londra, l'opera è stata comprata da un privato nel 2017. La cifra? 450,3milioni di dollari, pari a 382milioni di euro! Sul podio al secondo e al terzo posto troviamo poi "Interchance" un dipinto dell'espressionista Willem de Kooing datato 1955 e venduto per 254milioni di euro e il "Nafea faa ipoipo" di Paul Gauguin, risalente al 1892 e venduto per 251milioni di euro. Entrambi sono stati venduti nel 2015.