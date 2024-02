C’è chi investi in Btp, buoni fruttiferi, libretti postali ed azioni e chi invece preferisce collezionare oggetti di lusso.

Monete rare, Topolini, libri ma sicuramente tra i prodotti più ricercati dai collezionisti ci sono gli orologi di lusso, tanto che per molti si tratta di veri e propri investimenti piuttosto che collezioni.

Essendo creati con materie prime pregiate, questi pezzi mantengono il loro valore nel tempo tanto da essere oggetto di desiderio anche in periodi di crisi finanziaria.

Molti infatti li considerano, al pari dell’oro, dei beni rifugio, in un’epoca in cui risparmiare diventa una vera e propria impresa e l’inflazione continua ad erodere il potere d’acquisto.

Ecco allora che investire in orologi di lusso, conviene e non poco a patto che si conosca il mercato perché investire in orologi di lusso non determina solo una sicurezza finanziaria, ma è anche un’arte che va saputa valorizzare.

Ma quali sono i pezzi su cui investire in questo 2024 e che saliranno di valore?

Ecco 5 orologi di lusso su cui investire.

Orologi di lusso, conviene ancora investire? Eccone 5 che saliranno di valore nel 2024

Lo abbiamo appena detto, investire in orologi di lusso conviene ma non tutti sono adatti ad eseere un ottimo investimento.

Un orologio da investimento, è quello che mantiene il suo valore nel tempo e che ne acquista valore con il tempo.

Non tutti dunque sono adatti, ma solo quelli più pregiati.

Secondo alcuni dati diffusi negli ultimi anni, il prezzo degli orologi di classe ha segnato un aumento del 12% segno della costante importanza che gli orologi di lusso hanno e che sono dei veri e propri beni rifugio che non perdono di valore neanche in caso di criticità geo-politiche.

A favore di tale tesi c’è anche il costante interesse verso pezzi da collezione venduti a prezzi veramente alti.

Facciamo riferimento al Rolex Daytona Cosmograph appartenuto a Paul Newman, venduto a oltre 15 milioni di euro presso Casa d’Aste Paldolfini a Firenze il 26 ottobre 2017 e al Patek Philippe Grandmaster Chime Ref.6300A-010, venduto a 28 milioni di euro presso l’asta benefica Only Watch a Ginevra il 9 novembre 2019.

Ciò sottolinea come acquisire pezzi da collezione possa rappresentare un investimento a lungo termine che offre una corposa ricchezza e, di conseguenza, una sicurezza economica per il futuro.

Ma su quali pezzi conviene investire in questo 2024?

La risposta è molto varia ma il consiglio è quello di affidarsi a merche diffuse anche in un mercato secondario attivo, da tenere dunque in considerazione Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe e Hublot.

1. Rolex Air-King

Il Rolex Air-King non è certamente il Daytona, o il Submariner ma è un orologio sportivo in acciaio semplice e conveniente.

La nuova ref. 126900 sostituisce la versione Rolex Air-King del 2016 ha bracciale Oyster, quadrante nero e scritte verdi, ma la cassa è diversa perché è stata ridisegnata.

Viene venduto a 7.050 e nel mercato secondario si trova a 11.000 euro.

2. Patek Philippe Nautilus 5711

Non solo Rolex, ottimo investimento in questo 2024 è il Patek Philippe Nautilus 5711.

Il prodotto è considerato un pezzo da collezione per eccellenza perché uscito fuori produzione nel 2021.

Con il passare del tempo, dal 2006 si è affermato come uno degli orologi più desiderati, con prezzi che si aggirano sui 50.000 euro e che potrebbe superare i 60.000 euro.

3. Audemars Piguet Royal Oak 15202

Un altro orologio di lusso su cui investire è l’Audemars Piguet Royal Oak 15202, denominato anche Jumbo.

Anche questo è un pezzo fuori produzione ormai dal 2021 ed acquistarlo ora conviene.

La versione in titanio e platino si attesta intorno ai 100.000 euro ma si pensa che possa facilmente salire di prezzo.

4. Vacheron Constantin Overseas

Questo orologio per molto tempo è stato considerato un’alternativa al Patek Philippe Nautilus e all’Audemars Piguet Royal Oak.

Il Vacheron Constantin Ref. 222 e la Ref. 4500V sono venduti al di sopra del prezzo di listino.

Ma anche l’Overseas Dual Time e l’Overseas Chronograph sono pezzi difficili da trovare. E’ del tutto probabile che nel 2024 i collezionisti saranno alla ricerca dell’Overseas di Vacheron Constantin e del Ref. 4500 V.

5. Speedmaster Moonwatch Professional Calibro 1861

In casa Omega, va tenuto d’occhio lo Speedmaster Moonwatch Professional, con il calibro 1861.

Alcuni lo ritengono troppo evoluto e che abbia perso contatto con il passato allontanandosi dal Calibro 321 originale del Moonwatch.

C’è però chi lo ritiene il vero e ultimo Moonwatch, e perciò il prezzo di questo modello dovrebbe salire nel 2024.