Per chi non ci è mai salito o ha messo fine all’esperienza ancor prima di arrivare in cima, la Torre Eiffel e i suoi ristoranti di lusso rimangono ancora un posto sconosciuto. Ecco perché ci serve sapere quanto costa una cena con vista panoramica sulla città di Parigi.

Quali sono i ristoranti di lusso sulla Torre Eiffel

Il mondo la conosce come il capolavoro metallico più alto di Parigi, simbolo etereo della Francia nonché monumento oggetto di numerose polemiche e vilipendi durante i momenti più clou della sua costruzione. Ideata, studiata e successivamente architettata nei minimi particolari dai due ingegneri della Compagnie des Ètabilissements Eiffel, quella che noi oggi conosciamo come la Torre Eiffel è il punto nevralgico del 7° arrondissement. Tutt’intorno si ergono edifici di grande interesse storico e architettonico e ai suoi piedi si stagliano le quattro vie principali della città che la collegano ad altrettanti siti culturali importanti.

I tre piani che la compongono sono in grado di ospitare un totale di 200 milioni di visitatori ed ogni sera, al calar del sole, si trasforma in una “giostra” luminosa grazie a un nuovo impianto costituito da ben 352 proiettori e tantissime lampadine, con durata pari alle 6.000 ore. Ma, sebbene tutti questi numeri ci sorprendano e lascino all’immaginazione soltanto quello che si può vedere salendo gli oltre 1665 gradini, in realtà risono altre particolarità che la rendono unica nel suo genere.

Diversamente da quanto si possa osservare dall’esterno, la struttura non è solo un punto di osservazione della città di Parigi bensì una struttura dentro la quale è possibile cenare al lume di candela o godersi un cocktail mentre si osserva l’orizzonte.

Oltre agli spazi espositivi dedicati alla didattica e all’apprendimento, il primo piano della Torre Eiffel ospita il ristorante minimalista Madame Brasserie, conosciuto da molti come l’ex 58 Tour Eiffel.

Gestito dallo chef Alain Souldard, questo spazio culinario si trova a un’altezza di 58 metri ed è completamente circondato da ampie vetrate in grado di offrire una vista spettacolare sul Palais Chaillot.

L’ambiente è raffinato e familiare al tempo stesso perché di giorno diventa un posto ideale per fermarsi a fare un picnic mentre la sera si trasforma in un ristorante intimo, dall’atmosfera ovattata e molto intima.

Al secondo piano invece, si trova il rinomato ristorante Jules Verne gestito da Alain Ducasse che, oltre a proporre piatti contemporanei si avvale anche di una stella Michelin.

Per i visitatori che non sono interessati a fermarsi in questi ristoranti di lusso né a pranzo né a cena, la Torre Eiffel offre la possibilità di prendere parte a dei buffet in grado di soddisfare i gusti di tutti, dai piatti caldi a quelli freddi.

La ristorazione è di qualità e i visitatori possono scegliere di consumare sul posto oppure decidere di portare con sé le pietanze d’asporto.

Meno dedito alla cucina e alla gastronomica ma sicuramente interessante da provare è il bar à Champagne dove si può bere una coppa di Champagne o degustare un cocktail analcolico, mentre si ammira la città dalla cupola, il punto più alto e vertiginoso della struttura.

Il biglietto per salire sulla sommità della Torre con l’ascensore costa 26,80€, con riduzione a 13,40€ per i ragazzi da 12 a 24 anni.

Qualora voleste scoprire Parigi con calma e spendere il meno possibile, allora dovrete partire scegliendo in quale hotel economico alloggiare prima di annotare tutte le attrazioni turistiche da visitare.

Quanto costa cenare al Madame Brasserie

Il Madame Brasserie e il Jules Verne sono i ristoranti per eccellenza della Torre Eiffel, nonché gli unici a situarsi così sopraelevati da terra. La loro unicità però non risiede nella posizione, anche se questa concorre a conferirgli notorietà e attenzione da parte dei turisti, ma piuttosto nell’offerta culinaria proposta dagli chef che li gestiscono.

Per cenare al ristorante Madame Brasserie occorre prenotare il tavolo e nel prezzo della consumazione è compreso anche il biglietto per salire al 1° piano della Torre mediante accesso privilegiato.

Il pranzo viene servito alle 12:00 e alle 13:30 e comprende un menu abbastanza abbordabile composto da antipasto, una potata a scelta, un dessert e una bevanda analcolica (o bicchiere di vino o birra) a 42,50€ per gli adulti e 19€ per i bambini.

La cena invece, viene servita alle 18:00 e alle 21:00 e le offerte si distinguono per ognuno di questi due servizi.

In quello delle 18:00 i visitatori possono optare per:

l’offerta Plaisir: biglietto, coppa di Champagne per l’aperitivo, antipasto, portata a scelta, vino, acqua minerale, caffè a 99€ per gli adulti e 26€ per i bambini.

l’offerta Emotion: biglietto, coppa di Champagne per l’apertivio, posto vicino alla vetrata, antipasto, portata a scelta, vino, acqua minerale, caffè a 119€ per gli adulti e per i bambini.

Per quanto riguarda il servizio delle 21:00 l’offerta si compone di tre varianti:

l’offerta Sensation: biglietto, coppa di Champagne per l’aperitivo, posto vicino alla vetrata, antipasto, portata a scelta, vino, acqua minerale e caffè a 99€ per gli adulti e 26€ per i bambini.

l’offerta Service Premier: biglietto, coppa di Champagne per l’aperitivo, mise en bouche, menu degustazione a 4 portare, vino, acqua minerale, caffè e piccola pasticceria a 155€ per gli adulti e 45 per i bambini.

l’offerta Service Premium Baie Vitrée: biglietto, coppa ci Champagne all’aperitivo, mise en bouche, menu degustazione a 4 portate, vino, acqua minerale, caffè e piccola pasticceria a 180€ per gli adulti e per i bambini.

Poiché il menu viene modificato almeno due volte l’anno, è difficile riportare quali siano i piatti disponibili al momento. Tra le prelibatezze più annoverate esistono il pasticcio di anatra in crosta profumata al timo, il filetto di trota grigliata, la vellutata cremosa di castagne, la zuppa di lenticchie verdi di Brie con legumi e il classico profiterole francese, secondo solo al gelato alla vaniglia con caramello al burro salato.

Leggi anche: 10 ristoranti di lusso in Italia da provare assolutamente

Quanto costa cenare al Jules Vernes

Il secondo ristorante presente nella Torre Eiffel è il Jules Verne e appartiene al pluristellato chef Alain Ducasse, autore di moltissimi manuali di cucina contemporanea anche se lo chef in carica Frédéric Anton non è da meno. L’atmosfera all’interno di questo locale è stata creata da Patrick Jouin e durante il giorno si può notare come l’energia e la vitalità riecheggino vibranti nelle sue sale per poi divenire intime e accoglienti al calare del sole. L’accesso al ristorante è consentito solo mediante ascensore privato posizionato nel pilastro più a sud dell’entrata alla Torre. Chi decide di pranzare o cenare qui ha la possibilità di scegliere tra due percorsi di degustazione entrambi accompagnati da vini proposti dagli esperti sommelier del ristorante.

Il primo menu è il Déjeuner ed ha 3 portate di pesce, ossia un antipasto, una portata principale e un dolce a 105€. Il secondo menu è l’Experience che si compone di 5 portate (sempre di pesce) a 205€ e di 7 portate a 245€. A seconda della formula scelta è disponibile tutti i giorni della settimana sia a pranzo che a cena dalle ore 12:00 alle 13:30 e dalle 19:00 alle 21:30.

Tra i piatti più prelibati si ricorda l’orata marinata con crescione, l’anatra di Challant alle spezie e per finire il babà all’Armagnac con crema Chantilly. Per coloro che amano fare colazione in posti particolari il ristorante Jules Verne offre la possibilità di assaporare le proposte del Business Breakfast, ma solo ai gruppi con massimo 25 persone.

I ristoranti più economici vicino alla Torre Eiffel

Sebbene cenare dentro alla Torre Eiffel a svariati metri da terra possa sembrare un’esperienza unica e irripetibile, per chi non ama particolarmente l’altezza e le strutture apparentemente troppo scarne, una cena nel vuoto può diventare un vero e proprio incubo. Per questo motivo, oltre ai due ristoranti visti poco fa ne citiamo qualcuno che non debba per forza farci salire sull’ascensore e che ci permetta di vedere il paesaggio ad altezza uomo, magari spendendo poco nella consumazione.

A questo proposito ristoranti migliori in zona sono:

Le Clos des Gourmet

Au bon accueil

20 Eiffel

Tutti e tre offrono una cucina davvero di qualità, preparata con ingredienti semplici provenienti dal mercato del giorno e pertanto varia in ogni mese dell’anno.

Il costo medio per un pranzo o una cena in uno di questi ristoranti varia da 30 a 40€. Se poi invece si desidera salire di qualche piano e vedere la Torre Eiffel da vicino allora altri ristoranti molto apprezzati sono:

Le Georges: all’ultimo piano del Centre Pompidou

Les Ombres: all'interno dei giardini del Musée Quai Brainly

La Maison Blanche: collocato sulla terrazza del Théatre des Champs Elysées

Poiché sono tutti ristoranti godono di una certa posizione, è normale che il costo del menu raggiunga i 50€ con facilità ma sempre meglio spendere una cifra così che dover sborsare oltre 100€ e nel peggior dei casi, mangiare anche pochissimo.

Come raggiungere la Torre Eiffel

Come abbiamo detto nel primo paragrafo, la Torre Eiffel è posizionata in un punto strategico della città di Parigi che le consente di essere facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo si abbia a disposizione.

Per semplificare le cose, ecco alcune informazioni utili:

in metropolitana: linea 6, 8 e 9

in treno RER: linea C e scendere alla stazione Champ de Mars

in autobus: linea 42, 69,82 e 87

con Vèlib (bici a noleggio) circa 2 minuti dalla Stazione 43 in avenue Rapp e circa 4 minuti dalla Stazione Quai Brainly

in battello: mediante Batobus sulla Senna

Inoltre, se è vero che in Italia tutte le strade portano a Roma allora in Francia tutte le strade porteranno alla Torre Eiffel. Se prendere confidenza con i mezzi pubblici è difficile, si può sempre scegliere di visitare Parigi a piedi e scoprire con enorme sorpresa che, da qualsiasi parte si rivolga lo sguardo, sarà impossibile non vedere l'iconico monumento.