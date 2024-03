Quanto costa comprare un titolo nobiliare? Ecco il 'listino' prezzi

Se sognate di entrare a far parte della nobiltà, sappiate che pur non avendo alcun avo di livello potete comunque realizzare il vostro desiderio. Come? Semplice: acquistando un titolo nobiliare. Vediamo quanto costa comprare un 'nome' e qual è la procedura.

Quanto costa comprare un titolo nobiliare?

Ebbene sì, il grandissimo e indimenticabile Totò aveva ragione: "Signore si nasce ed io lo nacqui, modestamente!". Non bisogna necessariamente avere sangue blu per diventare nobili, basta volerlo e, ovviamente, disporre di un po' di denaro. Se ci si affida alle persone giuste, comprare un titolo nobiliare è semplice. E' bene sottolineare che, legalmente, i titoli nobiliari - marchese o barone - non possono essere venduti o comprati, ma secondo gli esperti c'è un escamotage: "è risaputo che esistono procedure legali che possono culminare con l’ottenimento del possesso e la proprietà di un titolo nobiliare feudale". Prima di vedere quanto costa, vediamo come funziona la procedura.

Innanzitutto, coloro che sono interessati ai titoli nobiliari e feudali devono rivolgersi ad uno studio legale che sia specializzato in Diritto nobiliare, Genealogia e Araldica. Possono farne richiesta coloro che possiedono un vincolo genealogico o familiare con un titolo nobiliare, hanno una sentenza passata che li riconoscono come legittimi possessori di un titolo e quanti sono vincolati alle tradizioni o amanti dei tempi antichi e della storia.

E' più facile ottenere titoli nobiliari in Spagna piuttosto che in Italia, oltre che più economico, e le sentenze dei tribunali spagnoli sono valide anche nel Belpaese. Generalmente, una procedura di acquisto consente di ottenere: il nome del titolo, la storia e le circostanze della sua concessione, il valore intrinseco e lo scudo d'armi.

Titolo nobiliare: i costi per la ricerca e l'acquisto

Per comprare un titolo nobiliare bisogna prima pagare una parcella di 150 euro ad uno studio legale, in modo da avviare le pratiche per la ricerca. In seguito, in base al titolo, si dovrà corrispondere una cifra variabile. Ad esempio, per l'Antica Baronia feudale bisogna sborsare 5,900 euro più Iva e si ottiene il titolo ereditato di barone.

Volendo è disponibile anche l'Antico Marchesato che costa un po' di più: 7,000 euro più Iva. In questo caso si otterrebbe il titolo di marchese. Preferite Baronie di origine feudale della Normandia e della Languedoc in Francia? Il costo delle pratiche parte da 7,000 euro più Iva.

Come avrete facilmente intuito, più si sale di titolo e maggiore sarà il prezzo. Di seguito il listino delle altre 'cariche':

• Conte di origine feudale francese - 9,000 euro più Iva;

• Visconte in Francia - 8,000 euro più Iva;

• Baronie feudali dell'Alsazia e la Lorena - a partire da 10,000 euro più Iva;

• Marchesati francesi - a partire da 9,000 euro più Iva.

Volendo ci sono anche i titoli di Duca o Principe, ma i costi non sono disponibili.