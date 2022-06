Chi non ha mai sognato un bel giro in limousine e perché no anche farci un party all’interno. Scopriamo come si fa e quanto costa noleggiare una di queste auto di lusso in Italia.

Tutti siamo cresciuti con i telefilm dei ricchi teenager americani che giravano in veicoli lussuosi per le strade di New York e Los Angeles.

E a tutti sarà balenato almeno una volta in mente il desiderio di vivere la stessa esperienza, magari ancora meglio di fare un party all’interno.

Oggi vi sveliamo come appagare questa voglia e noleggiare una bella limousine per l’occasione. Tenendo anche conto di quelle che sono le variazioni dei prezzi da zona a zona e della lussuosità del modello, dove alcuni esclusivi hanno anche la piscina all’interno.

Quante persone possono andare in limousine

Noleggiare una macchina che sia di lusso o meno può essere fatto in diversi modi e con diverse tariffe a breve o a lunga durata.

Il prezzo varia da città a città, da una compagnia di noleggio all’altra e anche da modello a modello. Eh sì! Perché non si noleggia semplicemente un veicolo ma si deve scegliere anche quanto di lusso lo si vuole. Dai modelli base per finire agli Hammer.

Riguardo ai modelli noleggiabili c’è una cosa che si deve tenere bene a mente: la legge italiana è ferrea e su questo tipo di auto sono ammessi non più di 8 passeggeri più il guidatore. Perciò i pacchetti con offerta per “16” posti prevedono il noleggio di due diverse macchine.

L’unica eccezione si trova a Milano dove si può noleggiare il PARTYBUS 16 POSTI, la sola legalmente omologata per 16 passeggeri in Italia, presso la compagnia Luxury Limousine.

Quanto costa noleggiarne una per un’ora

Passiamo quindi con la risposta alla fatidica domanda, quanto dovrei pagare se volessi noleggiare una limousine per un’ora sola.

Sempre tenendo conto che una molteplicità di fattori concorrono alla modifica dei costi il prezzo medio base per noleggiare in Italia una di queste macchine per un’ora è di circa 150 euro. Parliamo di un modello quale potrebbe essere una Lincon base, il prezzo sale se si vuole un Hammer con una media di 250 euro.

Altra cosa che in genere quasi tutte le compagnie fanno è ridurre la tariffa per le ore successive. Troverete anche aziende che noleggiano per un minimo di due o tre ore; in genere è sempre incluso un qualche omaggio come una bottiglia di champagne o spumante.

Ovviamente tariffe giornaliere e di durata più lunga sono sempre più favorevoli.

Quanto si spende per un party in limousine di una sera

Facciamo un passo avanti e vediamo quanto costa fare una festa in limousine.

Affittare una di queste auto di lusso per un party costa di più, anche perché vengono offerti servizi maggiori e si tratta di modelli predisposti a questo utilizzo e non al semplice trasporto di persone.

Sempre facendo una media, un compleanno vi verrà a costare dai 500 euro a salire, dove si possono noleggiare per 2.000 euro addirittura modelli con piscina all’interno. Proprio come la macchina del cartone animato “Siamo quelli di Beverly Hills”.

In genere con party si intende un noleggio di una serata di 6 ore, ma non mancano anche i pigiama party.

Il prezzo di un’occasione speciale: compleanno, addio al nubilato, diciottesimo

Si tenga presente che i diversi autonoleggi offrono in anche pacchetti a tema per occasioni specifiche dal compleanno, all’addio al nubilato, i 18 anni, halloween, capodanno, Natale, il matrimonio.

In questo caso non si noleggia semplicemente un’auto ma vi sarà anche un tour organizzato per i locali della città.

La differenza non è tanto nel prezzo quanto nel fatto che il party sarà a tema per regalare un’esperienza davvero unica.

Davvero suggestivi sono i tour di Halloween o gli horror tour e non solo per gli addobbi, ma perché prevedono fermate in luoghi spettrali.

Nel modello più costoso al mondo si cena a lume di candela

Se immaginando una festa in limousine siamo soliti avere davanti agli occhi un gruppo di gente che beve, balla e fa baldoria, incredibile a dirsi è possibile anche avere una tranquilla cena a lume di candela in auto.

Certo, non in tutte le auto perché per questo desiderio particolare e richiesta una Rolls-Royce Boat Tail, del valore di 23 milioni di euro e che è la più costosa in commercio tra queste tipologie di autovetture vendute nuove.

Il modello presentato nel 2021 si ispira alla tecnologia dell’ingegneria nautica per offrire la massima stabilità possibile.

Si tratta di un esemplare costoso, nuovo di fattura ed a tiratura limitata perciò al momento non risulta sia possibile noleggiarlo per la serata in Italia.

Il primato della macchina più lunga mai costruita

Il primato della macchina più lunga al mondo va ad American Dream costruita negli anni ‘80. È lunga ben 30,5 metri, con 26 ruote, una piscina con trampolino, una vasca idromassaggio e persino un eliporto.

A realizzarla è stato Jay Ohrberg che è famoso per aver costruito veicoli famosi per il grande schermo come la DeLorean di Ritorno al Futuro.

Adesso giace abbandonata in un parcheggio simile ad un ammasso di rottami. La vettura nella metà degli anni ‘90 è entrata nel Guinness World Records come la più lunga al mondo, primato che rimane ancora imbattuto ai nostri giorni.