Incredibile il prezzo per andare sul set di Black Out: ecco quanto costa una vacanza qui

I paesaggi che possiamo vedere nella serie Black Out sono mozzafiato, ma non tutti sanno quanto costa una vacanza su questo set. Scopriamolo insieme.

Per passare il tempo in queste fredde giornate invernali, una soluzione potrebbe essere quella di guardare le nuove serie tv rilasciate su piattaforme streaming oppure in televisione, il che potrebbe portare vari vantaggi.

Certamente in primo luogo questo permette di rilassarsi o intrattenersi da soli o in compagnia, ma attraverso le varie serie si possono anche scoprire nuovi meravigliosi luoghi da visitare, come nel caso della fiction Black Out.

Vediamo dunque quanto costa una vacanza su questo set e dove si trova.

Black Out: dove si trova la location della serie tv?

Partiamo prima di tutto dal capire dove si trova esattamente il luogo dove è ambientata la fiction. Infatti ci troviamo in un luogo meraviglioso che si trova nel Nord Italia, nello specifico in Trentino Alto Adige: parliamo della Valle del Vanoi, tra le Alpi, e di villa Welsperg, dove i protagonisti sono rimasti intrappolati.

Infatti nella realtà non ci troviamo in un hotel, ma si tratta del centro visitatori del Parco di Paneveggio, in una villa costruita nel 1853 e che si trova in un luogo mozzafiato. Infatti la Valle del Vanoi è definita anche “Cuore Verde” del Trentino grazie al suo incredibile patrimonio naturale, rimasto per la maggior parte intatto fortunatamente.

Tra le sue varie meraviglie abbiamo ad esempio diversi laghi, come il Lago Nero, e torrenti, come il Torrente Vanoi da cui prende il nome, ma anche numerose montagne che superano i 2000 metri e stupendi borghi come Caoria (Valdena nella finzione), Zortea, Canal San Bovo, Cicona e così via.

Quanto costa una vacanza sul set di Black Out?

Le straordinarie bellezze naturalistiche di questa valle e le numerose attività all’aria aperta, che si possono praticare qui sia d’inverno che d’estate, sono abbastanza per poter decidere di venire in questi luoghi in vacanza, ma prima di tutto bisogna essere bene informati sui costi da affrontare.

Prima di tutto consideriamo le strutture low cost, infatti sappiamo che generalmente in quelle a due stelle il prezzo di una camera si aggira sugli 80 euro a notte, mentre se si desidera pernottare in un hotel con più comfort a disposizione il prezzo può variare dai 100 ai 150 euro circa. Oltre a ciò si può anche optare per una suggestiva baita o prenotare un appartamento in compagnia.

Alcuni consigli per poter passare una bella vacanza sul set di Black Out sono i seguenti: prima di tutto è bene prenotare più o meno qualche mese prima per poter risparmiare sui pernottamenti, poi si consiglia di viaggiare in auto in questi luoghi, in modo tale da potersi spostarsi più facilmente da una cittadina all'altra.

Leggi anche: Benvenuti freddo e neve, ecco 7 meravigliosi posti da visitare d’inverno