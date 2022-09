Sin dalla sua prima messa in onda nel lontano 1996, Uomini e Donne ha aiutato i suoi tronisti a trovare l'amore, eterno o passeggero e, diciamolo, ha anche dato molta visibilità a chiunque desiderasse partecipare e avesse la stoffa per stare sotto i riflettori, visibilità che si è tradotta spesso e volentieri in denaro. Ci siamo chiesti allora quanto guadagna un tronista e abbiamo cercato la risposta a questa domanda.

Quanto guadagna un tronista tra la partecipazione al programma e gli ingaggi

Il dating show condotto da Maria De Filippi arrivato alla sua 23esima edizione e in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5 vanta ancora un vastissimo pubblico e in moltissimi aspirano al trono più famoso della televisione.

Un trono che non solo permette di provare a trovare l'amore, ma ormai è chiaro, permette anche di godere di un po' di visibilità, data soprattutto dai social network e dalla partecipazione agli eventi.

Prima di parlare di guadagni comunque bisogna necessariamente precisare una cosa: durante il programma i tronisti non percepiscono denaro, a loro è riconosciuto solo un rimborso spese e anche la loro presenza sui social deve essere più risicata possibile. Fino al giorno della fatidica scelta dunque, è come se ci fosse una sorta di veto da parte del programma.

Un tronista potrebbe iniziare a guadagnare solo dopo la "caduta" del veto, prendendo contatti con diverse agenzie e di conseguenza iniziando a lavorare per diverse sponsorizzazioni. Alcuni tronisti poi, con i soldi guadagnati arrivano ad aprirsi un proprio brand o una propria attività.

Una stima

In alcuni casi, se il tronista in questione è bravo a farsi notare, si arriva a parlare di cifre molto alte per una persona che fino a qualche mese prima della sua partecipazione a Uomini e Donne conduceva una vita comune. Cifre che possono arrivare anche a 5mila euro a ingaggio.

Ci sono poi come dicevamo i social, con cui si può guadagnare facendo da sponsor per diversi prodotti attraverso la pubblicazione di post e stories che ovviamente hanno il loro prezzo.

I prodotti in questione variano in base all'interesse di mercato. Se un tempo infatti il o la tronista erano associati ai beveroni dimagranti oggi sono sempre più associati a piattaforme online di aste, trading e anche criptovalute che nell'ultimo periodo hanno iniziato a diffondersi anche in Italia.

Abbiamo già parlato anche di eventi e serate, occasioni in cui (soprattutto prima del Covid) un tronista guadagna gran parte dei suoi introiti. Se poi è anche un dj e quindi non partecipa solo in veste di ospite, la cifra va ovviamente ad aumentare.

Quanto guadagna un corteggiatore a puntata

Per i corteggiatori vale il medesimo discorso fatto per i tronisti. Anche a loro il programma riconosce un rimborso spese e nulla di più, se non la notorietà una volta usciti dal programma. Anche per loro vige poi una sorta di veto che non permetterebbe (almeno ufficialmente) di stringere accordi all'interno dello show.

Così come il tronista infatti, anche il corteggiatore se vuole intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo deve essere bravo a farsi notare e c'è anche la possibilità che partecipi a sua volta come tronista nell'edizione successiva.

Tra le corteggiatrici più famose per esempio, chi è stata abile nel farsi notare al di fuori di Uomini e Donne è senza dubbio Giulia De Lellis, prima corteggiatrice e poi fidanzata ufficiale di Andrea Damante, la cui fine della relazione è stata coronata da un libro di lei in cui racconta le "corna" subite.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, gli stipendi stellari dei due volti fissi dello show

Chi segue Uomini e Donne impazzisce per due presenze fisse dello show che aiutano il programma ad avere una sorta di trama, innescando discussioni e talvolta anche qualche polemica. Stiamo parlando di Tina Cipollari e Gianni Sperti ovviamente, sempre accanto ai tronisti in qualità di opinionisti.

Per i due volti noti, Tina come una delle prime corteggiatrici agli albori del programma e Sperti come ex ballerino ed ex marito di Paola Barale, il discorso cambia ulteriormente da quelli fatti per tronisti e corteggiatori.

Per loro si parla di guadagni davvero astronomici garantiti già durante il programma. Entrambi infatti guadagnerebbero fino a 5mila euro a registrazione e se si pensa che durante la settimana di registrazioni ne vengono fatte ben due, i due opinionisti porterebbero a casa una cifra mensile che va dai 16 a più di 30mila euro.