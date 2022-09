Dopo mesi di pettegolezzi, chiacchiere e indiscrezioni, parte la settima edizione del Grande Fratello Vip. I vipponi varcheranno per la prima volta la soglia della casa di Cinecittà, dove nel migliore (o nel peggiore?) dei casi, li attenderà una convivenza forzata di diversi mesi, sotto l'occhio implacabile delle telecamere che trasmetteranno in diretta tutto quello che succederà all'interno delle mura della casa più spiata d'Italia.

Al timone di questa edizione, ancora una volta, il direttore di Chi, Alfoso Signorini, accompagnato da due opinioniste che promettono già da ora di dare del filo da torcere ai nuovi inquilini della casa, Sonia Bruganelli, già opinionista lo scorso anno insieme ad Adriana Volpe (non riconfermata per questa edizione 2022), insieme a Orietta Berti.

Ora che si conoscono i nomi dei partecipanti a questa edizione, la domanda che torna più di frequente è sempre la stessa: quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 e quale sarà il premio per il vincitore finale?

GF Vip 7, quanto guadagnano i concorrenti di questa edizione

Da Pamela Prati (regina indiscussa dei salotti televisivi durante lo scandalo Mark Caltagirone, aveva già partecipato ad una passata edizione del GFVip, che abbandonò prima del termine), passando per Elenoire Ferruzzi, la performer trans, seguitissima sui social network, fino ad arrivare ad Antonio Spinalbese (salito agli onori del gossip a seguito della sua relazione con Belen Rodriguez) e all'opinionista tv Giovanni Ciacci (già concorrente di Ballando con le stelle) questi e molti altri sono i nomi che questa sera varcheranno la porta rossa di Cinecittà per intrettenere il pubblico nel corso dei prossimi mesi.

Ma quanto guadagnano i protagonisti del Grande Fratello Vip? Non ci sono certezze in merito a questa edizione, ma sappiamo che il cachet dei vipponi, è diverso in base alla fama del personaggio.

Nella scorsa edizione, il compenso di aggirava tra i 5.000 e i 15.000 euro alla settimana, mentre in quella precedente, aveva destato scalpore il cachet offerto ad Elisabetta Gregoraci, molto più alto di quello dei suoi colleghi di avventura.

Per quanto riguarda invece il conduttore e le sue due opinioniste, si suppone che il compenso di Alfonso Signorini si aggiri intorno ai 30.000 euro a settimana, 12.000 euro per Sonia Bruganelli e 10.000 euro per la new entry Orietta Berti.

Quanto guadagna il vincitore della settima edizione del Gf Vip

A quanto ammonta invece il montepremi per il vincitore del Grande Fratello Vip? Come per tutte le edizioni, ci si aspetta che anche quest'anno al vincitore del programma andranno ben 100.000 euro, di cui la metà dovrà essere devoluta in beneficienza ad un'associazione a scelta del vip, che potrebbe anche decidere di devolvere l'intera cifra, come fece ad esempio Tommaso Zorzi, che destinò tutta la sua vincita ad un'associazione che si prendeva cura di anziani rimasti soli. Chi vincerà questa edizione e a chi deciderà di devolvere la metà della sua vincita? Lo scopriremo tra qualche mese.