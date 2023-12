Quanto serve per mantenere una Ferrari? Ecco svelati gli esorbitanti costi annuali

Quanto serve per mantenere una Ferrari? Ecco quanto costa, in media, la manutenzione di una Supercar e quali sono le spese previste.

Si tratta del sogno di moltissimi appassionati d’auto, i quali se lo saranno domandati, almeno una volta nella vita: quanto serve per mantenere una Ferrari?

Chi sogna di possedere un’auto di lusso se lo sarà chiesto varie volte. In effetti, oltre al costo di acquisto decisamente da capogiro, per potersi permettere una tra le regine delle Supercar servono, ogni anno, tantissimi soldi. Che dunque non hanno a che fare con il costo da saldare per comprarla, ma con le spese legate al mantenimento annuale dell’auto.

Per coloro che sono curiosi e per chi sogna, un giorno, di possederne una, oggi scopriremo nei dettagli quanto serve per mantenere una Ferrari ogni anno.

Quanto serve per mantenere una Ferrari: i costi del Superbollo e dell’assicurazione

Nel domandarci quanto serve per mantenere una Ferrari, il primo costo annuale da considerare è decisamente il bollo auto.

È chiaro, infatti, che la cifra annuale da saldare per la tassa automobilistica legata al possesso di una Ferrari non avrà nulla a che vedere con i prezzi del bollo auto per una vettura “classica”. Stiamo infatti parlando di una Supercar, con un numero di cavalli elevato ed un potentissimo motore.

Ovviamente, il costo esatto dipenderà dal preciso modello scelto ma, valutando per esempio una Ferrari 458 Italia, le stime parlano di un bollo auto che, ogni anno, supera i 7.000 euro.

Una Ferrari pagherà infatti anche il Superbollo, che è la tassa che si va ad aggiungere al canonico bollo auto nel caso di possesso di mezzi con potenza che supera i 185 kW.

Anche i costi per mantenere l’assicurazione annuale di una Ferrari sono abbastanza elevati. È chiaro che, anche in questo caso, si tratta di stime ipotetiche, in quanto diverse compagnie assicurative offriranno offerte differenti.

In media, comunque, l’assicurazione per una Supercar costa dai 4.500 ai 6.500 euro annui, a seconda dell’aggiunta o meno della Kasco.

Quanto serve per mantenere una Ferrari? I costi di manutenzione

Nel caso in cui si decida di acquistare un veicolo del genere, bisognerà fare i conti anche con la manutenzione che questo richiede. Chi si domanda quanto serve per mantenere una Ferrari, in altre parole, deve considerare anche gli elevati costi di manutenzione previsti annualmente per questa Supercar.

Si tratta, in questo caso, di costi variabili, poiché dipendono dall’uso che il proprietario intende fare del mezzo. Anche in questo caso, faremo una stima ipotetica, che è dunque soggetta a variazioni.

Di base, comunque, è bene considerare che stiamo parlando di Supercar, dunque abbastanza delicate: è chiaro che un mezzo del genere ha la necessità di manutenzione costante.

Senza considerare problemi gravi ed eventuali imprevisti, la manutenzione generale di una Ferrari costa circa 1.400 euro l’anno. Ovviamente, stiamo parlando di mezzi che, ogni anno, non macinano chilometri su chilometri: la stima appena effettuata si riferisce a Supercar che cumulano non più di 10.000 km ogni anno.

Altro aspetto che si va ad aggiungere ai costi di manutenzione riguarda le gomme. Gli pneumatici vanno sostituiti all’occorrenza: per le Supercar come la Ferrari, la sostituzione va effettuata ogni 15.000 km.

E il fiero proprietario di una Ferrari dovrà prepararsi a sborsare, ad ogni cambio gomme, non meno di 2.000 euro.

Carburante e costi annuali previsti

Concludiamo con i costi necessari per il carburante. Nel domandarci quanto serve per mantenere una Ferrari ogni anno, anche questo dato è fondamentale.

Anche in questo caso, faremo una stima che però è soggetta ad importanti variazioni: i costi previsti per il carburante dipendono infatti non solo dal modello e dall’utilizzo, ma anche dalla tipologia di guida adottata dal conducente.

In generale, comunque, con un litro di carburante una Ferrari corre circa 6 chilometri. I più esperti sapranno bene che questo significa solo una cosa: le Supercar necessitano di molto carburante.

In totale, insomma, per mantenere una Ferrari servono, ogni anno, non meno di 15.000 euro, considerati manutenzione, bollo e Superbollo, rifornimenti di carburante ed eventuale cambio gomme.