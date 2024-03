Quanto vale un rubino? 4 modi per riconoscere il valore della pietra

Simbolo di coraggio e autorevolezza, il rubino è una pietra assai particolare, che presenta una colorazione sulle varie tonalità del rosso. Vediamo quanto vale e quali sono i fattori che ne determinano il prezzo.

Quanto vale rubino? 4 modi per riconoscere il valore della pietra

Il rubino è una delle pietre più belle e costose al mondo. Varietà del minerale corindone, ha colori che va dal rosso intenso - in gergo chiamato sangue di piccione - ad una tonalità più tendente al rosato. Il rosso, grazie ad un contrasto blu quasi impercettibile e alla presenza di cromo, è ancora più vibrante. I due colori principali sono il rosso porpora e il rosso arancio, ma sono molto apprezzate anche le varianti sul rosa e viola. Prima di vedere quanto vale un rubino, vediamo quali sono i fattori che influiscono sul prezzo.

Così come accade con il diamante, anche con il rubino il costo è dato da quattro caratteristiche: il colore, la purezza, il taglio e i carati. Ad influire maggiormente, oltre al peso, è anche la tonalità. Le pietre più preziose cono quelle più intense e brillanti. Ovviamente, a far lievitare il prezzo è anche l'assenza di difetti. Si tratta, però, di una caratteristica abbastanza rara. Nella maggior parte dei casi, infatti, quando un gioiello è perfetto significa che c'è lo zampino dell'uomo, che ha apportato trattamenti termici. Questi ultimi, neanche a dirlo, abbassano il valore del rubino.

La pietra che ha maggior valore, come avrete facilmente intuito, è quella che non presenta difetti e non ha subito particolari trattamenti. In casi come questi, un rubino vale tra i 1.000 e i 3.000 euro. Pensate che il gioiello più costoso al mondo è il Graff Ruby, un anello di circa 8,6 carati che vanta una pietra di tonalità sangue di piccione. Il prezioso è stato battuto all'asta di Ginevra nel 2014 per 8,6 milioni di dollari.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Come calcolare il valore di un rubino?

I maggiori giacimenti di rubino si trovano in Sri Lanka, Cina, Madagascar, Tanzania e Birmania. E' in quest'ultima zona che ci sono le pietre più preziose. Pensate che i gioielli di Mogok, città birmana considerata la capitale delle pietre preziose, possono costare dai 300€ ai 3000€ al carato. Ovviamente, il valore di un rubino è sempre dato dai quattro fattori fondamentali: colore, purezza, taglio e carati.

Quanto costa un rubino di 1 carato?

Un rubino da 1 carato costa almeno 1.000 euro. Una pietra naturale certificata IGI da 1 carato ha un prezzo di 2.100 euro. Se non è stata trattata termicamente e mostra un colore puro e brillante, la cifra può lievitare notevolmente. Pensate che una pietra chiara e priva di difetti è stata venduta all'asta a 1,2 milioni di euro per carato.

Quanto costa un rubino da 2 carati?

I rubini di caratura maggiore ad 1, che sia 2 o più, sono molto rari. E' per questo che il costo aumenta anche se il colore non è perfetto. Generalmente, il prezzo raddoppia per 2 carati, triplica per tre e via dicendo. Secondo gli esperti, un rubino da 6 carati non ha prezzo.

Come si fa a vedere se un rubino è vero?

Per vedere se un rubino è vero ci sono alcuni elementi da prendere in considerazione, in primis la brillantezza e il colore. La pietra deve essere brillante e lucida, se è opaca è falsa. Un altro fattore importante è la durezza: se è facile da scalfire non è autentica. Infine, bisogna prestare attenzione alla forma. Generalmente, i rubini superiori a mezzo carato hanno un taglio complesso. Questo significa che una pietra rotonda è falsa al 99,9%. In caso di dubbi, rivolgetevi ad un gioielliere esperto.