Sei stato in una trasmissione televisiva e hai vinto dei gettoni d’oro, adesso ti ritrovi con dei gettoni d'oro: ma quanto valgono se convertiti in euro.

Sei stato in una trasmissione televisiva e hai vinto dei gettoni d’oro? Oppure hai una semplice curiosità su come funzionano tali vincite?

Allora è tempo di capire cosa sono i gettoni d’oro e come funziona a loro conversione.

Questi sono stati inseriti come metodo di pagamento di vincite televisive dal 1955 come montepremi per i quiz a premi.

Questo perché è proibito in Italia il gioco d’azzardo e tutte le attività ad esso collegate a dirlo una legge ministeriale che sottolineava come una vincita non poteva essere distribuita in contanti.

Questo fino ad una sentenza del Tar del Lazio del 16 ottobre 2018, che stabilisce la possibilità delle emittenti di pagare in contanti i premi dei loro programmi in denaro.

Ecco che il pagamento in gettoni d’oro è diventato una scelta ma che rimane quella più usata.

Ai vincitori dei programmi televisivi viene cosi consegnato un montepremi in monete d’oro o gettoni d’oro, Rai o Mediaset solitamente a 18 carati che i fortunati vincitori potranno accantonare o vendere ad un cambio oro di fiducia.

Ma come funziona il cambio e come si procede? Scopriamolo insieme.

Gettoni d'oro, ecco quanto valgono se convertiti in euro

Se hai vinto un certo montepremi in gettoni d’oro in un quiz televisivo Rai o Mediaset o anche in un reality devi sapere come funziona il cambio dei gettoni d’oro.

La prima cosa da sapere è che non può essere fatta subito ma bisogna attendere dai 3 ai 6 mesi prima di ricevere quanto spetta, da cui andrà sottratta poi l’Iva del 22%.

Quanto vale 1 euro in gettoni d'oro?

Il valore di 1 euro in gettoni d’oro varia in base al peso e alla purezza dell’oro. Se si tratta di gettoni composti da oro 750 (18 carati) e il prezzo al grammo dell’oro a 18 carati sia di 30 euro, un singolo gettone d’oro da 10 grammi avrà un valore approssimativo di 300 euro.

Per ottenere soldi in gettoni d'oro serve conoscere la quotazione oro oggi da cui partire per finalizzare i calcoli sulla base dei carati dell'oro e del peso totale.

solo dopo è possibile ricavare una valutazione dell'oro.

Andare a definire quanto vale un euro in gettoni d’oro risulta piuttosto difficile: la cosa importatne da sapere che le quotazioni dell’oro sono variabili. Se si considerano gettoni d’oro a 18 kt, al momento la Quotazione oro è di 41.186 €/g. se si tratta di un gettone da 10 grammi in questo caso il valore sarà di 418.86 euro.

Quanto valgono 10.000 euro in gettoni d'oro?

Lo abbiamo detto prima, per capire quanto vale un gettone d’oro bisogna considerare la quotazione dell’oro in quella giornata ma vanno considerate anche le imposte sulla vincita, infatti dall’importo va tolta l’IVA al 22%.

Quindi se il premio stabilito è di 10.000 euro in gettoni d’oro, si riceveranno intorno ai 7.800 euro, ma il valore dipende come abbiamo già detto dalla quotazione del momento.

Quant'è il valore di 20.000 euro in gettoni d'oro?

Considerando sempre la quotazione dell’oro 18 carati a 41.186 €/g ed un peso a gettoni d’oro da 10 grammi il valore di 20.000 euro in gettoni d’oro si aggira intorno ai 80.000 euro.

Tuttavia, è importante considerare che tale valore è influenzato dalle fluttuazioni del mercato dell’oro

Come si cambiano i gettoni d'oro in euro?

Il vincitore viene chiamato e contattato dal banco metalli il quale gli comunica il numero di gettoni che gli spettano ponendolo difronte ad una doppia possibilità.

La prima è la possibilità di cedere già al banco metalli in maniera diretta i gettoni d’oro ma in questo caso c’è un ulteriore trattenuta del 5% oppure farseli spedire a casa.

Se si opta per questa soluzione i gettoni d’oro possono essere rivenduti direttamente alla Banca d’Italia o alle gioiellerie autorizzate al ritiro dei gettoni.

Se si decide per la spedizione va considerato un'altra piccola spesa:

• è gratuito sotto i 20 mila euro;

• per gli importi superiori è di circa lo 0,15% del valore del montepremi.

Quindi nel caso della spedizione sarà il vincitore a decidere se e quando cambiare i gettoni d’oro in euro.

Non esiste una quotazione fissa ma c’è da considerare che il valore dell’oro ma anche al colore varia in base al tempo quindi il consiglio è cambiarli nel momento in cui la quotazione è più alta.