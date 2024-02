Monete rare, ecco quanto valgono i vecchi dollari americani: la cifra è sorprendente

Monete rare e non solo perché alcune banconote possono valere un sacco di soldi. Tra le nostre mani e in tutta la nostra vita passano tantissimi soldi.

Dalle odiate monetine alle banconote. E non ci riferiamo solo a vecchi lire o al nuovo conio in euro ma la ricerca di monete e banconote rare si può estendere anche ad altre nazioni.

Ci riferiamo soprattutto al dollaro americano che è molto probabilmente la valuta più conosciuta al mondo.

Questa infatti è una delle monete più influenti al mondo ed è usata nella nazione statunitense ma anche in altre realtà, perché considerata mediamente stabile e dal potere d’acquisto importante.

Oggi vecchi dollari, possono valere una fortuna tanto da arricchire il fortunato proprietario, soprattutto se si tratta di banconote molto rare.

Scopriamo insieme quali sono i pezzi più ambiti e ricercati.

Ecco quanto valgono i vecchi dollari americani: la cifra è sorprendente

In Europa come in ogni nazione, ogni stato con la propria zecca conia le moneta e le banconote da mettere in circolazione nel proprio stato per poi finire per circolare in tutto il momento portate a casa anche dai numerosi viaggiatori.

Molti pezzi delle diverse monete e banconote finiscono per acquisire la qualifica di rare se presentano e rispettano alcuni parametri.

Per queste tipologie di pezzi molti collezionisti e appassionati di numismatica sono disposti a pagare un sacco di quattrini al fine di acquisire nelle proprie collezioni questi pezzi considerati unici.

A spingerli a spendere così tanti soldi c’è naturalmente la passione. Molti per acquisire alcuni pezzi di valore sono disposti a pagare cifre astronomiche.

Sicuramente tra i pezzi più ricercati ci sono i vecchi dollari statunitensi, iniziate ad essere prodotte con l’avvio della costituzione degli Stati Uniti d’America, intorno la fine del Settecento.

Molti di quei vecchi dollari oggi possono valere una fortuna e chi le possiede potrebbe trovarsi tra le mani esemplari cosi rari da valere una fortuna.

Soprattutto gli storici penny, ovvero le monetine da 1 centesimo di dollaro, che sono ad oggi molto meno importanti ma ancora utilizzate.

Tra i più ricercati ci sono:

• penny 1921 con il profilo di Abramo Lincoln

• penny con la raffigurazione della testa di indiano

• venti dollari del 1863

• Red Seal del 1891

Monete rare, ecco i penny più ricercati

Tra i penny più ricercati perché molto raro quello datato 1921 e conosciuto come S Wheat Penny.

Questo ha impresso il profilo di Abramo Lincoln e secondo una valutazione degli appassionati di monete rare questo può valere tra i 20 ed i 700 euro a seconda delle condizioni i cui si trova.

Un pezzo ancora più raro e ricercato è quello con la raffigurazione della testa di indiano, del 1870 , del 1909 e del 1877.

Se qualcuno si trova tra le mani questi esemplari in ottimo stato, potrebbe ottenere un guadagno per una cifra compresa tra i 400 fino ad oltre 1000 euro.

Ecco i dollari statunitensi più ricercati

Spostando l’attenzione sulle vecchie banconote americane, tra le più rare c’è un esemplare antico. Si tratta di un pezzo da 20 dollari del 1863 che presenta la firma di uno dei funzionari governativi del governo di quell’epoca.

Si tratta di un pezzo da collezione tra i più ricercati al mondo e che può valere dai 250 fino ad oltre 500 mila euro.

Il perché di questo valore cosi alto è da ricercarsi nella rarità del pezzo. Quasi tutti gli esemplari , furono ritirati e distrutti, motivo per cui oggi sono considerati cosi rari.

Ma il pezzo più ricercato in assoluto è la Red Seal del 1891, una banconota introvabile e che oggi esiste in due esemplari conosciuti.

La banconota ha raggiunto ad una vendita all’asta il valore di €2.120.531. Si tratta di una banconota che ha inciso profondamente nella storia della finanza americana.