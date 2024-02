C’è chi colleziona monete rare, chi banconote, chi dollari americani e chi vecchi fumetti, o meglio il fumetto per eccellenza: Topolino.

Si sa la maggior parte degli oggetti da collezione acquisiscono valore con il passare del tempo, questo succede per qualsiasi tipo di oggetto, anche per i fumetti.

Topolino è il fumetto per eccellenza che ha fatto la storia Italia e non solo: da molti è il maggior successo della Disney.

Nato nel secondo dopoguerra italiano, il primo numero pare sia datato aprile 1949 è pubblicato in Italia da Arnoldo Mondadori editore.

Inizialmente con cadenza mensile, visto il successo la sua pubblicazione diventò prima quindicinale e poi settimanale, con il passare del tempo l’aspetto del fumetto è cambiato, ma non sono mutati i tratti distintivi come non sono cambiati con la modifica dell’editore: dal numero 3019 la pubblicazione del fumetto è passata a Panini Comics.

Ma quanto valgono i vecchi fumetti di Topolino? Scopriamolo insieme.

Topolino, il fumetto fa guadagnare una fortuna: ecco quanto valgono i vecchi pezzi

Lo abbiamo detto, sono tantissime le persone che collezionano i fumetti di Topolino. Questi con il tempo possono acquisire un grande valore, come per tutti gli oggetti da collezione.

Ma quanto possono valere?

La risposta non è semplice e soprattutto, come per le monete rare non può essere univoca perché dipende da numerosi fattori.

Per valutare un Topolino va visto soprattutto il suo stato di conservazione: più è tenuto in buone condizioni più il suo valore aumenta.

Si può arrivare a cifre che possono oscillare tra i 500 e i 1000 euro per un fumetto in condizioni accettabili a circa 5000 euro per un fumetto in ottime condizioni.

Naturalmente a far alzare il prezzo è la tiratura limitata ma anche l’età della copia. Ma il valore aumenta anche per le copie celebrative di anniversari come ad esempio il 100, il 500 ed il 1000.

Ecco che per alcune persone questi diventano dei veri e propri oggetti sacri che acquisiscono un valore inestimabile.

Ma quali sono quelli che ad oggi valgono di più?

• Topolino fumetto n. 1

• Topolino fumetto n. 17

• Topolino numeri chiave 46 e 47

• Il Topolino numero 100

• Il Topolino numero 113

• Il Topolino numero 500

• Il Topolino numero 605

Topolino, ecco i pezzi più ricercati

Tra i fumetti di Topolino più ricercati e di valore c’è il Topolino fumetto numero 1, pubblicato nel 1949.

Si tratta del più ricercato grazie anche alla sua tiratura non troppo elevata 90,000 esemplari. Il suo valore oscilla tra i 400 euro e i 3000 circa, a patto che sia in ottime condizioni.

Deve essere privo di segni di usura, parti mancanti, e dovrebbe includere elementi chiave come la pagina centrale del “castello” e il bollino.

Queste condizioni in aggiunta all’assenza di restauri o ritocchi e la preservazione della sua integrità influenzano significativamente il suo valore.

Altro pezzo ricercato è il Topolino fumetto numero 17, pubblicato nel luglio 1950 in anticipo.

Proprio questo fattore di pubblicazioni in anticipo può farlo considerare raro in aggiunta all’assenza di abrasioni o macchie o difetti significativi.

Topolino numeri chiave 46 e 47 sono i pezzi considerati tra i più rari dai collezionisti, entrambi i numeri possono valere circa 100 euro ciascuno in ottime condizioni.

Il Topolino numero 100, 113, 500 e 605 valgono un bel pò di soldi

Il Topolino numero 100 ha la copertina disegnata da Carl Barks, con la raffigurazione di zio Paperone e Paperino su uno sfondo giallo. Questo pezzo completo di bollino e in ottime condizioni, vale intorno ai 100 euro.

Altro pezzo importante e di valore è il Topolino numero 113, questo ha una copertina bianca che lo rende difficile trovarlo in condizioni ottime. Se lo si trova perfetto il suo valore si attesta intorno agli 80 euro.

Altro pezzo ricercato è il Topolino numero 500, altro numero celebrativo. Questo è stato pubblicato dalla Mondadori con l’inserimento di una farfalla essiccata fra le pagine. Completo di gadget il pezzo vale circa 130 euro.

E poi c’è il Topolino numero 605 uscito nel luglio 1967 con copertina presente un ologramma che copre un quadretto con Topolino e Paperino in coppia.

Questo numero, inoltre è il primo della serie con la costina gialla, può valere fino a 60 euro, soprattutto se trovato in condizioni perfette e con tutto l’ologramma.