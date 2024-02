Quanto valgono le vecchie schede telefoniche? In questi casi fruttano più di 500 euro

Per molti di noi, pensare alle vecchie schede telefoniche riporta alla mente ricordi dell’infanzia, quando l’era degli smartphone era ben lontana. I più giovani, invece, probabilmente non le ricorderanno neppure. Tuttavia, possedere alcuni di questi vecchi oggetti, che un tempo erano di uso quotidiano, potrebbe fruttare un piccolo capitale. Chiedersi quanto valgono le vecchie schede telefoniche, nel caso se ne possieda qualcuna, può quindi fruttare molti soldi.

Dato che sono in disuso ormai da tempo, sono in molti a considerare queste vecchie schede al pari di oggetti da collezione, come le macchine da cucire Singer o la macchina da scrivere Olivetti.

Questa carta magnetica, che permetteva di fare delle telefonate dalle cabine telefoniche pubbliche, è stata prodotta nel nostro Paese nel 2018.

Si tratta dunque di un oggetto fuori produzione, e le schede meno recenti, quelle prodotte dall’allora SIP (oggi Telecom) a partire dagli Anni Settanta, sono molto ricercate dai collezionisti.

Scopriamo quindi quanto valgono le vecchie schede telefoniche se rivendute.

Quando valgono le vecchie schede telefoniche?

Iniziamo però con una premessa. Le vecchie schede telefoniche, ossia quelle che valgono di più, sono ricercate soprattutto per un dettaglio: se ne trovano davvero poche in giro.

Trattandosi di carte prepagate, tali schede si esaurivano e non potevano più essere utilizzate. Purtroppo per i collezionisti e per chi spera di rivenderle per guadagnare un piccolo gruzzolo, le prime schede telefoniche, una volta finito il credito, venivano trattenute dalla cabina telefonica stessa.

Ecco perché è così difficile trovale, ed ecco spiegato perché, soprattutto le più vecchie schede telefoniche, valgono una fortuna. Sono infatti quasi introvabili.

Inoltre, per capire quanto valgono le vecchie schede telefoniche, è opportuno conoscere la loro classificazione. Distinguiamo cinque tipologie differenti di schede, ossia:

• schede ordinarie : sono quelle comuni, facili da reperire e quindi di poco valore;

• carte a tema : in alcuni casi, venivano create schede telefoniche a tema prestabilito, per esempio floreale. A dispetto della loro apparente particolarità, anche queste sono facili da trovare e quindi non valgono molto;

• schede pubblicitarie : create con finalità promozionali, potrebbero essere ricercate dai collezionisti, ma il loro valore non è elevato;

• carte speciali : si tratta di vecchie schede telefoniche create per commemorare o per celebrare eventi. Il loro esatto valore dipende dalla tiratura, ovvero dal numero di esemplari realizzato, ma quelle che sono state realizzate per eventi particolari, come i Mondiali del 1990 o il G7 del 1994, sono molto ricercate e possono essere rivendute a ottimi prezzi;

• schede telefoniche a scopo sociale: anche queste ricercate come le schede speciali, vennero prodotte per porre accento su temi sociali, come la lotta all’AIDS.

Di base, e per fare un discorso generale, senza entrare nei dettagli, le vecchie schede telefoniche hanno un valore di partenza di circa 4 euro. Quelle più rare e ricercate, però, possono superare il valore di 500 euro.

Vecchie schede telefoniche, quanto valgono? Ecco quelle più ricercate dai collezionisti

Analizziamo ora le carte più ricercate dai collezionisti e scopriamo, in questo caso, quanto valgono le vecchie schede telefoniche.

Per quanto riguarda le prime schede ordinarie, se prodotte dal 1977 fino al 1988, se integre possono avere un valore superiore a 500 euro. La motivazione l’abbiamo già spiegata: queste prime carte venivano ritirate dalla cabina telefonica, e se ne contano solo pochissimi esemplari disponibili.

Altra scheda molto ricercata è la cosiddetta Labirinto, il cui valore si attesta ad oggi a circa 300 euro.

Infine, anche la scheda dedicata a Walter Zenga può fruttare un buon importo: potrebbe valere fino a 90 euro.

Attenzione allo stato di usura della carta telefonica

Quanto abbiamo detto fino ad ora, comunque, vale solamente per le vecchie schede telefoniche in ottimo stato di conservazione. In particolare, i collezionisti ricercano maggiormente quelle con l’angolo integro: si tratta di schede telefoniche mai utilizzate.

Per le schede usate, invece, il valore di mercato scende irrimediabilmente. Allo stesso modo, le schede usurate e in pessime condizioni difficilmente potranno essere rivendute a buon prezzo.