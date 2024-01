Ecco il patrimonio immenso di Raffaella Carrà. Chi sono gli eredi che lo hanno incassato?

Attrice, showgirl, cantante e conduttrice italiana, Raffaella Carrà è stata veramente tutto, volto iconico del piccolo schermo e voce inconfondibile di grandi successi come A far l'amore comincia tu o Pedro.

Una delle dive italiane più amate e apprezzate non solo in Italia ma anche all'estero, diventando un’icona della musica, della televisione e del movimento LGBTQ+.

É scomparsa due anni fa, il 5 luglio 2021 a 78 anni a causa di un tumore ai polmoni, malattia che l'aveva da tempo costretta a non apparire in pubblico. Ma la questione della sua eredità ha destato molto curiosità, vediamo perché.

L'immenso patrimonio della Carrà: tra case, soldi e auto, ecco a quanto ammonta

Raffaella Carrà non ha mai avuto figli, ma ha sempre considerato la sua famiglia come una priorità nella sua vita. Per questo motivo, si presume che la maggior parte del suo immenso patrimonio sia stata lasciata ai suoi nipoti, Federica e Matteo Pelloni, figli del fratello Renzo.

Infatti la diva avrebbe voluto avere dei figli, ma non sono arrivati. Proprio per questo aveva scelto di adottare 150.000 bambini a distanza grazie al programma "Amore".

Raffaella Carrà ha avuto una carriera straordinaria, tra successi e viaggi internazionali, vantando migliaia di dischi venduti nel mondo e una conduzione sanremese nel 2001.

Tuttavia, dopo la sua morte, la spinosa questione dell’eredità ha tenuto botta per molti mesi e ancora oggi alcuni aspetti rimangono incerti. Stando alle ultime notizie, pare che la conduttrice non abbia lasciato un vero e proprio testamento, ma l’eredità sarebbe andata nelle mani dei suoi nipoti, cresciuti come suoi figli.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, l’artista ha lasciato una lussuosissima casa su tre piani a Roma, nel quartiere di Vigna Clara, nonché una villa all’Argentario in cui ha vissuto con il compagno Sergio Japino e una terza casa in Toscana, a Montalcino.

Raffaella, dopo la morte del fratello Renzo, avvenuta a soli 56 anni proprio per un tumore ai polmoni, ha deciso di prendere in affido i suoi figli: Matteo e Federica Pelloni.

Federica è diventata una giornalista sportiva, mentre Matteo è diventato un produttore musicale. Entrambi hanno ereditato dalla zia il gusto per lo spettacolo e la comunicazione.

Un patrimonio da far girare la testa

Una carriera lunga e talentuosa quella della Carrà, così come la sua musica, che è stata fonte di ingenti introiti. Raffaella, infatti, ha venduto circa 60milioni di dischi, raggiungendo cifre inestimabili.

A questi si devono sommare i guadagni avuti con programmi come Fantastico e pronto Raffaella, programmi per cui aveva contratti milionari.

Per fare delle stime si può ricordare che, a seguito dei problemi con Craxi, Raffaella Carrà decise di passare a Mediaset, l'unica altra TV che poteva permettersi i suoi cachet, con un contratto di esclusiva per 2 anni che le ha fatto guadagnare 8 miliardi di lire.

Un altro episodio risale al 2010, quando la regina della TV stava finendo di definire un nuovo show per la Rai con un costo medio per puntata pari a 700 mila euro, arrivando così a guadagnare circa 80 mila euro a sera.