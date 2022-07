Tra gli artisti italiani più ricchi del 2022 ci sono anche alcuni rapper famosissimi e no, non stiamo parlando solo di Salmo e Fedez.

Il rap e ormai da qualche anno anche la trap, sono i generi musicali prediletti dalle nuove generazioni italiane, tanto che i rapper più famosi sono diventati delle vere e proprie icone. Per alcuni di loro il continuo sfornare successi destinati ai primi posti nelle classifiche radiofoniche ha anche comportato un rigonfiamento del portafogli davvero notevole!

A dirlo non siamo noi, ma i numeri collezionati dagli artisti più famosi ad ogni tour che generalmente li tiene impegnati almeno una volta l'anno. Per assistere alle esibizioni di cantanti famosi come Fabri Fibra, Salmo, Sfera Ebbasta o Fedez occorre ovviamente pagare biglietti che generalmente si aggirano tra i 32 e i 69 euro a seconda dell'evento e della posizione in platea.

Senza contare poi tutti gli altri fattori che permettono ad un cantante di guadagnare qualcosa in più al di là dei concerti fatti. Scopriamo quali sono e diamo uno sguardo alla classifica dei rapper italiani più ricchi.

Chi sono i 10 rapper italiani più ricchi

Vivere di musica si può? Questa è una delle domande che più attanagliano gli appassionati del genere che vorrebbero intraprendere una carriera musicale sulle orme dei propri artisti preferiti.

C'è chi senza dubbio ci è riuscito e a dimostrarlo è il conto in banca di cui ovviamente non sappiamo le cifre precise per ragioni di privacy, ma che possiamo immaginare mettendo insieme i vari cachet richiesti dagli artisti in questione e i guadagni dalle vendite dei loro album.

Abbiamo trovato per voi una classifica dei primi 10 rapper che in Italia guadagnano di più, tutti famosissimi e di cui avrete sicuramente sentito almeno una hit, ecco di chi stiamo parlando:

Sfera Ebbasta

Gué Pequeno

Salmo

Fedez

J-Ax

Ghali

Capo Plaza

Fabri Fibra

Baby K

Ultimo

Nella classifica in ogni caso, non mancano nomi altrettanto noti come Marracash o Mahmood. Anche loro possono godere dei loro successi, il primo infatti ha pubblicato il suo ultimo album in ordine di tempo nel 2021 dal titolo Noi, loro, gli altri e nella cui copertina compare anche Elodie, il secondo si sta godendo la sua seconda vittoria sanremese insieme a Blanco e la loro struggente Brividi.

Il patrimonio di alcuni dei rapper più famosi

Al primo posto in classifica come abbiamo visto c'è Sfera Ebbasta, classe 1992, che nel giro di poco tempo è diventato uno dei maggiori esponenti della musica trap italiana e che al momento sta mettendo su famiglia nella sua casa nel milanese insieme alla compagna Angelina Lacour da cui ha avuto il primo figlio.

Il suo patrimonio netto calcolato solo tenendo in considerazione le vendite dei suoi dischi si aggirerebbe attorno al milione di euro che bisogna sommare ai vari cachet, come quello richiesto dal cantante per la sua partecipazione in qualità di giudice ad X Factor, si parlerebbe di 10mila euro a puntata.

Per quanto riguarda Salmo non ci sono informazioni precise sui suoi guadagni, ma si parla comunque di migliaia di euro all'anno. Il cantate di origini sarde trapiantato a Milano dopo una prima esperienza alla regia con il videoclip di Sabato, celebre brano di Jovanotti uscito nel 2014 si è lanciato anche nella produzione di serie tv con Blocco 181, trasmessa da Sky.

Al contrario di quest'ultimo sono invece pubblici i guadagni di Fedez e dell'"amico ritrovato" J-Ax, anche loro tra i posti più alti in classifica.

Baby K è l'unica donna nella classifica italiana: quanto guadagna

Regina delle hit estive è sicuramente Baby K, che almeno per il momento risulta essere l'unica donna presente nella classifica italiana dei rapper più ricchi. Tra le collaborazioni che le hanno permesso di portare a casa tormentoni presenti in tutte le stazioni radiofoniche ci sono quelle riuscitissime con Giusy Ferreri e quella con Chiara Ferragni che ha partecipato al singolo Non mi basta più recitando una semplice frase che ha conquistato il web.

Anche per quanto riguarda il patrimonio di Baby K non abbiamo informazioni, la portata dei suoi guadagni però si può capire grazie al numero di visite delle sue hit su YouTube, come Da zero a cento, uno dei primi brani che l'ha consacrata al successo pubblicato nel 2018 e che, ad oggi, avrebbe accumulato 221.162.446 visualizzazioni.

I rapper più ricchi al mondo

Dopo aver curiosato tra i rapper più ricchi d'Italia, non possiamo non andare a scoprire chi sono quelli più ricchi al mondo! Anche in questo caso siamo sicuri che avrete sentito almeno uno dei loro brani, o se così non fosse, saprete sicuramente di chi stiamo parlando anche solo grazie alla loro immensa fama sui social network. Ecco di chi stiamo parlando:

JAY-Z

Kanye West

Diddy

Drake

Wiz Khalifa

Travis Scott

DJ Khaled

Eminem

J. Cole

Doja Cat

I primi due posti in classifica sono occupati da due star, il primo è l'artista e produttore il marito di un'altra regina indiscussa dell'R'n'B ovvero Beyoncé, il secondo è stato a lungo al centro della cronaca non solo per i suoi successi musicali ma anche per alcune controversie con altri artisti e per il suo burrascoso divorzio da Kim Kardashian.

Ma quanto hanno guadagnato i due rapper per finire nei primi due posti in classifica? Ebbene, secondo gli esperti JAY-Z, solo nel 2021 avrebbe guadagnato ben 470milioni di dollari mentre Kayne West poco più della metà guadagnata dal collega, ovvero 250milioni.